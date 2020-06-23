Özel eğitim kurumundan hırsızlık anları kamerada
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Özel eğitim kurumundan hırsızlık anları kamerada

Gaziantep'te özel bir eğitim kurumundan hırsızlık yapan şüpheli şahıs güvenlik kameralarına yakalandı.

Özel eğitim kurumundan hırsızlık anları kamerada
23.06.2020 17:48 | Son Güncelleme: 23.06.2020 18:31

Gaziantep'te özel bir eğitim kurumundan hırsızlık yapan şüpheli şahıs güvenlik kameralarına yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesi Binevler Mahallesi'ndeki özel bir eğitim kurumunda meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda hırsızlık olayını gerçekleştiren 1 şüpheli şahıs tespit edilerek yakalandı. Şüpheli şahsın kurumdan hırsızlık yapma anları ise güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Operasyon sonucu ele geçirilen çalıntı eşyalar sahibine teslim edildi.

Şüpheli şahıs ise çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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