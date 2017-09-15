Özel eğitim kurumlarının olduğu binada yangın paniği kamerada



ANKARA - Başkent'te özel eğitim kurumlarının bulunduğu bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye erlerince söndürüldü.

Yangın, saat 11.30 sıralarında Çankaya ilçesindeki Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerindeki özel eğitim kurumlarının bulunduğu binanın çatısında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Binadaki kat görevlileri ise derste olan öğrencileri uyararak dışarıya çıkmalarını sağladı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Polis ekipleri ise olay yerine güvenlik şeridi çekerek vatandaşların yaklaşmasına izin vermedi. Vatandaşların meraklı gözlerle itfaiye ekiplerinin çalışmalarını izlediği görüldü. İtfaiye erlerinin çalışmaları neticesinde yangın söndürülürken, olaydan etkilenen kimsenin olmadığı öğrenildi.

Bir vatandaş, "Yukarıdan alev topu gibi bir şey çıktı. 5 dakika sonra da itfaiye geldi. Ankara itfaiyesine helal olsun hemen geldiler" dedi.

Yangın esnasında binada olan bir öğrenci ise derste olduklarını, kat görevlilerinin uyarısı üzerine dışarıya çıktıklarını söyledi.