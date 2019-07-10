Özel Ege Liva Hastanesi'ndeki tatbikat gerçeği aratmadı

Aydın Özel Ege Liva Hastanesi'nde gerçekleştirilen yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) kapsamında Özel Ege Liva Hastanesi'nde tatbikat gerçekleştirildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin 3 araç ve 6 personel ile destek verdiği tatbikatta hazırlanan senaryo uygulandı. Senaryo gereği hastanenin 4'üncü kat yoğun bakım ünitesinde hasta başı panelinden kaynaklanan yangın çıktı. Verilen kırmızı kodun ardından söndürme ekibi olay yerine gitti. Hastanenin elektrik, doğalgaz ve medikal gaz sistemleri kesilerek itfaiyeye haber verildi. Mor kod anonsunun ardından yönetim merkezi toplanarak hastaların tahliyesi sağlandı. Oluşturulan triaj alanlarında hastaların tedavisi yapılırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının çıktığı yerde müdahalede bulundu. Yangında ağırlaşan bir hastaya solunum desteği ve kalp masajı yapılırken, ağırlaşan hasta ambulansla Üniversite hastanesine sevk edildi. Tatbikat başarı ile sonlandırıldıktan sonra hastane normal işleyişine döndü.

Aydın Özel Ege Liva Hastanesi Başhekimi Uzm.Dr. Erdal Gezer tatbikatla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu tatbikatı her sene periyodik olarak yapıyoruz. Burada amaç, hastanede oluşabilecek yangın, deprem risklerine karşı, hastanenin kendi imkanlarıyla bu olaya müdahale etmesi ve hazır olması için tatbikatı yapıyoruz. Bununla ilgili bizde senaryo gereği 4'üncü katta yoğun bakım odasında bir yangın sonrası hareket ettik. Çalışan arkadaşlarımız görev tanımlarına uygun söndürme ve tahliye ekibi olay yerine intikal ettiler. İtfaiyeden ve diğer kurumlardan yardım talebinde bulunduk. Yoğun bakımda yatmakta olan hastamızın yangın merdiveninden güvenli bir şekilde tahliyesini sağladık. Otoparkta oluşturduğumuz triaj alanında hastalarımızın tedavilerini yaptık. Yatan hastamızın genel durumunun kötü olması nedeniyle Üniversite hastanesine sevki sağlandı. Güzel bir çalışma oldu, emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA