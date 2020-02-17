(Özel) E-5'te geri geri giden araçlar bu kadarına pes dedirtti

17.02.2020 09:18 | Son Güncelleme: 17.02.2020 09:18

İstanbul'da akşam iş dönüşü yoğun trafikten kaçmaya çalışan bazı uyanık sürücüler trafiği tehlikeye sokarak Küçükçekmece Kavşağı bağlantı yolundan geri geri giderek E-5'e bağlanmaya yıllardır devam ediyor.



Trafik sıkışıklığından kurtulmaya çalışan bazı trafik magandaları trafik kurallarını hiçe sayarak E-5 Otoyolu Küçükçekmece Kavşağı Bağlantı yolunda geri geri gidiyorlar. 20 Kasım 2018 tarihinde İhlas Haber Ajansı'nın gündeme getirdiği haber sonrasında 2-3 gün boyunca polis ekipleri bağlantı yolunda durup ceza yazdı. Polis ekipleri bağlantı yoluna gelmedikleri zaman araç sürücüleri yine aynı şekilde geri geri giderek trafiği tehlikeye atmaya devam etti. Dörtlülerini yakarak bağlantı yolundan geri geri gelmeye çalışan araç sürücüleri ise uzun süre, bağlantı yoluna girmek isteyen araçlara izin vermiyor. Bağlantı yolundan içeri girmek isteyen araç sürücüleri uzun süre araçların geri geri gitmesinden oluşan konvoyun bitmesini bekliyor. Geri geri gelen araçlara korna ve ikaz ışıkları ile uyarıda bulunan araç sürücüleri çoğu zaman bağlantı yolundan girmekten vazgeçiyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA