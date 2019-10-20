(Özel) E-5 karayolunda şoke eden görüntü

(Özel) E-5 karayolunda şoke eden görüntü

5 karayolu Cevizlibağ mevkisinde seyir eden bir otomobilin yolcu koltuğundaki şahıs, ayaklarını camdan çıkarttı.

20.10.2019 09:14
(Özel) E-5 karayolunda şoke eden görüntü

E-5 karayolu Cevizlibağ mevkisinde seyir eden bir otomobilin yolcu koltuğundaki şahıs, ayaklarını camdan çıkarttı. Sürücülerin şoke olduğu o anlar kameralara yansırken sürücünün dış dikiz aynasını kapatan şahıs trafiği tehlikeye düşürdü.


E-5 karayolu Cevizlibağ mevkisi Ankara istikametinde seyreden bir otomobilin yolcu bölümündeki şahsı gören sürücüler, manzara karşısında şaştı kaldı. Şahıs trafikteki diğer sürücülere rağmen iki ayağını camdan çıkartarak dakikalarca bu şekilde yolculuk yaptı. Ayaklarıyla sürücünün dış dikiz aynasını da kapatan şahıs, trafiği tehlikeye düşürdü. O anlar bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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