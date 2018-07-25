E-5 Karayolunda Feci Motosiklet Kazası Kamerada

İstanbul E-5 karayolu Beylikdüzü Güzelyurt mevkiinde aniden duran trafikte direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü, yaklaşık 90 kilometre hızla hafif ticari araca arkadan çarptı. Sürücü hafif şekilde yaralandığı feci kaza, kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Sürücünün dahaönceden kaydettiği görüntüde "Benim lastiğim hangi yolda hangi tepkiyi vereceğini bilir." dediği ortaya çıktı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ, ARAÇLARIN ARASINDAN GEÇEREK İLERLEDİ

Kaza, geçtiğimiz 6 Temmuz Cuma günü öğle saatlerinde E-5 karayolu Beylikdüzü Güzelyurt mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre karayolunda seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, araçların arasından geçerek yolda ilerlemeye başladı.

90 KİLOMETRE HIZLA DURAMAYARAK ÖNÜNDEKİ ARACA ÇARPTI

Araçların arasından geçtikten sonra diğer araçların arasından da geçmeye çalışan genç, aralığın az olduğunu görünce en sağdan devam etmek istedi. Ancak trafik nedeniyle aniden duran kamyoneti gören motosikletli, yaklaşık 90 kilometre hızla duramayarak önünde hafif ticari araca arkadan çarptı.

SÜRÜCÜNÜN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan genç hafif şekilde yaralanırken, feci kaza kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

KAZA ŞOKUYLA BİR SÜRE YERDEN KALKAMADI

Kaza sonrası hareketsiz bir şekilde yatan gencin yardımına vatandaşlar koştu. Kaskı çıkartılarak nefes alması sağlanan genç, kazanın şokuyla bir süre yerden kalkamadı. Vatandaşların müdahale ettiği genç bir süre sonra ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Motosikletlinin çarptığı araçta maddi hasar meydana gelirken, kaza nedeniyle ise karayolunda bir süre trafik durdu.

"BENİM LASTİĞİM HANGİ YOLDA HANGİ TEPKİYİ VERECEĞİNİ BİLİYOR"

Öte yandan motosikletli gencin kaza yaptığı mevkiinin ters istikametinde daha önceden kaydettiği bir görüntüde söyledikleri ise dikkat çekti. Terlikle motosiklet sürdüğü görülen ve üzerinde herhangi bir koruyucu kıyafet olmadığı anlaşılan genç motosiklet sürücülerine, "Ekipman değil sağlam lastik alın. Benim lastiğim hangi yolda hangi tepkiyi vereceğini biliyor" uyarısında bulundu.

EKİPMANIN ÖNEMİNİ BİR KEZ DAHA ORTAYA KOYDU

Vücudundan hafif sıyrıklarla yaralanan gencin bu kazası, motosiklet sürücüleri için ekipmanın önemini bir kez daha ortaya koydu.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.