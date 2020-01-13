(Özel) E-5 karayolunda 3 araç birbirine girdi: 1 yaralı

13.01.2020 09:25 | Son Güncelleme: 13.01.2020 09:31

E-5 karayolu Kartal mevkisinde 3 aracın birbirine girmesiyle zincirleme kaza meydana geldi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.



E-5 karayolu Kartal mevkisinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, yolda ilerleyen bir araç sürücüsü, trafiğin yoğun olduğu anda frene basarak aracını yavaşlattı. Fakat arkadan gelen bir araç frene bassa da duramayarak önündeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan aracın da önündeki araca çarpmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Kazada bir sürücü yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçlar, çekiciyle yoldan çekildi.



Kazaya karışan araçlardan birinde bulunan vatandaş, "Yol birden durunca biz öndeki aracı takip ediyorduk. Arkadaki takip mesafesini koruyamadı. Önündeki araca vurunca zincirleme kaza meydana geldi" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA