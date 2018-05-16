E-5 Karayolu'nda Trafik Magandası, Makas Atarak Ambulansla Yarıştı
Bayrampaşa E-5 Karayolu'nda bir sürücü, hastaneye hasta yetiştirmeye çalışan bir ambulansla trafikte makas atarak yarıştı. Trafik magandasının o anları kaydedip sosyal medyadan paylaşması pes dedirtti.
E-5 Karayolu Bayrampaşa mevkiinde otomobil sürücüsü, yoğun trafikte hastaneye hasta yetiştirmeye çalışan bir ambulansla yarıştı. Trafikte defalarca makas atan sürücü o anları bir de cep telefonuyla kaydedip sosyal medyada yayınladı.
TRAFİKTE MAKAS ATARAK AMBULANSLA YARIŞTI
E-5 Karayolu Bayrampaşa-Maltepe mevkiinde trafikte makas atan otomobil sürücüsü "bu kadarına pes" dedirtti. Yoğun trafikte önünde seyreden ve hastaneye hasta yetiştirmeye çalışan ambulansla yarışan sürücü, araçların arasında defalarca makas attı.
CEP TELEFONUNA KAYDEDİP SOSYAL MEDYADA YAYINLADI
Hem sürücülerin hem de kendi canının defalarca tehlikeye atan sürücü o anları bir de cep telefonuyla kaydederek sosyal medyada yayınladı.
Cep telefonuna yansıyan görüntülerde, sürücü yoğun trafikte seyreden araçların arasında süratli bir şekilde ilerliyor. Önünde seyreden ambulansla yarışmaya başlayan sürücü defalarca makas atıyor.
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Almanyada yapsaydin seni oyarlardi hemde cok pis!Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır