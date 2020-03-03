: Özel düzenekli çantayla mağazalardan kıyafet çaldıkları iddiasıyla 6 kişi yakalandı

03.03.2020 15:16 | Son Güncelleme: 03.03.2020 15:18

Kocaeli'nin İzmit ve Başiskele ilçelerinde bulunan alışveriş merkezindeki mağazalardan özel düzenekli çantayla kıyafet çaldıkları ileri sürülen 6 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentteki alışveriş merkezlerinden kıyafet çalındığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Bir süre sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını izleyerek şüphelileri tespit etti.

Şüphelilerin kaldıkları lüks otele operasyon düzenleyen ekipler, Azerbaycan uyruklu E.İ, N.İ, S.V, J.J, E,M. ve Gürcistan uyruklu V.K'yi gözaltına aldı. Zanlıların aracında yapılan aramada ise çok sayıda kıyafet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin mağazalardan özel düzenekli çantayla yaklaşık 100 bin lira değerinde kıyafet çaldıkları öğrenildi.

Özel düzenekli çanta sayesinde mağazalarda bulunan alarm sistemlerinin çıkış noktalarında çalmadığı, şüphelilerin bu sayede bölgeden dikkat çekmeden ayrıldıkları belirlendi.

Öte yandan ele geçirilen kıyafetler, mağazalara teslim edildi.

Kaynak: AA

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