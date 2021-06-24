Özel düzenekle saka kuşu avlayan kaçak avcılar jandarmaya yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Özel düzenekle saka kuşu avlayan kaçak avcılar jandarmaya yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Abdulkadir Esen - Haberler | 3. Sayfa

Özel düzenekle saka kuşu avlayan kaçak avcılar jandarmaya yakalandı Saka kuşu avcılarına 14 bin 250 lira para cezası kesildi Gaziantep'te saka kuşlarını avlamak için ağlar kurduktan sonra kuş sesi çıkararak teyp ile tuzak kuran 2 yabancı uyruklu şahıs, devriye atan jandarma ekiplerince yakalandı.

Özel düzenekle saka kuşu avlayan kaçak avcılar jandarmaya yakalandı

Saka kuşu avcılarına 14 bin 250 lira para cezası kesildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te saka kuşlarını avlamak için ağlar kurduktan sonra kuş sesi çıkararak teyp ile tuzak kuran 2 yabancı uyruklu şahıs, devriye atan jandarma ekiplerince yakalandı. Yakalan yabancı uyruklu A.A. ile İ.İ.'ye 14 bin 250 lira para cezası kesilirken, avlanılan 15 saka kuşu tekrardan doğaya salındı.

Gaziantep'in Bağlarbaşı Mahallesi'nde sabah saatlerinde devriye atan Mavikent Karakol Komutanlığı'na bağlı jandarma ekipleri, ekin tarlasına tuzak kurarak saka kuşu avlayan yabancı uyruklu A.A. ile İ.İ.'yi fark etti. Saka kuşlarını avlamak için ağlar kurduktan sonra kuş sesi çıkararak teyp ile tuzak kurduklarını belirlenen şahıslar ekiplerce yakalandı. Kaçak avcıları tespit eden jandarma, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine bildirdi. Jandarma ekipleri, avcıların yakaladığı 15 canlı saka kuşu ile kafes, kuşu yakalayabilmek için kullanılan ağ, kuş sesi çıkaran teyp ve aküye el koydu.

Saka kuşları doğaya salındı

El konulan saka kuşları jandarma ekipleri tarafından tekrardan doğaya salınırken, 2 kaçak avcıya Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerince Kara Avcılığına Muhalefet suçundan 14 bin 250 lira para cezası kesildi.

Özel düzenekle saka kuşu avlayan kaçak avcılar jandarmaya yakalandı
Özel düzenekle saka kuşu avlayan kaçak avcılar jandarmaya yakalandı
Özel düzenekle saka kuşu avlayan kaçak avcılar jandarmaya yakalandı
Özel düzenekle saka kuşu avlayan kaçak avcılar jandarmaya yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Abdulkadir Esen

Duygu Delen davasında tepki çeken tahliye kararı sonrasında yeni gelişme! Sevgilisi yeniden tutuklandı
Duygu Delen davasında tepki çeken tahliye kararı sonrasında yeni gelişme! Sevgilisi yeniden tutuklandı
200 kişilik ekip tarafından aranan adam, ormanda ağaca asılı halde bulundu
200 kişilik ekip tarafından aranan adam, ormanda ağaca asılı halde bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Angela Merkel Boris Johnson Adil Karaismailoğlu
Magazin Emel Sayın Selçuk Tekay İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Okay Yokuşlu Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Özel düzenekle saka kuşu avlayan kaçak avcılar jandarmaya yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 22:08:30. #1.14#

title