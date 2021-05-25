ÖZEL DÜZENEKLE KENEVİR YETİŞTİRİLEN EVE OPERASYON: 2 GÖZALTI
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ÖZEL DÜZENEKLE KENEVİR YETİŞTİRİLEN EVE OPERASYON: 2 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TRABZON'da polis ekipleri, ışıklandırma, ısı, buhar ve havalandırma sistemiyle kenevir yetiştirilen eve baskın düzenledi.

TRABZON'da polis ekipleri, ışıklandırma, ısı, buhar ve havalandırma sistemiyle kenevir yetiştirilen eve baskın düzenledi. Emniyet müdürlüğü, 2 kişinin gözaltına alındığı baskın anları ve yakalanan uyuşturucuları, 'Hayallerini suya düşürdük' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu yetiştirdiği bilgisi üzerine harekete geçip, takibe aldığı A.A. ve O.Ç.?nin kaldığı eve baskın düzenlendi. Baskın yapılan evde kenevir yetiştirmek için led ışıklandırma, ısı, buhar ve havalandırma sistemiyle hazırlanan özel düzenek kurulduğu görüldü. Çok miktarda uyuşturucu, kenevir tohumunun yanı sıra özel oluşturulan düzenekteki cihazlara el koyan ekiplerce, şüpheli A.A. ve O.Ç., gözaltına alındı.

Bu arada emniyet müdürlüğü de, yakalanan uyuşturucu ve baskın anlarına ait görüntüleri, 'Hayallerini suya düşürdük' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

ÖZEL DÜZENEKLE KENEVİR YETİŞTİRİLEN EVE OPERASYON: 2 GÖZALTI
ÖZEL DÜZENEKLE KENEVİR YETİŞTİRİLEN EVE OPERASYON: 2 GÖZALTI
ÖZEL DÜZENEKLE KENEVİR YETİŞTİRİLEN EVE OPERASYON: 2 GÖZALTI
ÖZEL DÜZENEKLE KENEVİR YETİŞTİRİLEN EVE OPERASYON: 2 GÖZALTI
ÖZEL DÜZENEKLE KENEVİR YETİŞTİRİLEN EVE OPERASYON: 2 GÖZALTI
ÖZEL DÜZENEKLE KENEVİR YETİŞTİRİLEN EVE OPERASYON: 2 GÖZALTI
ÖZEL DÜZENEKLE KENEVİR YETİŞTİRİLEN EVE OPERASYON: 2 GÖZALTI
ÖZEL DÜZENEKLE KENEVİR YETİŞTİRİLEN EVE OPERASYON: 2 GÖZALTI
ÖZEL DÜZENEKLE KENEVİR YETİŞTİRİLEN EVE OPERASYON: 2 GÖZALTI
ÖZEL DÜZENEKLE KENEVİR YETİŞTİRİLEN EVE OPERASYON: 2 GÖZALTI
ÖZEL DÜZENEKLE KENEVİR YETİŞTİRİLEN EVE OPERASYON: 2 GÖZALTI
ÖZEL DÜZENEKLE KENEVİR YETİŞTİRİLEN EVE OPERASYON: 2 GÖZALTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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