Özel düzenekle evinde kenevir yetiştiren şüpheli tutuklandı
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Özel düzenekle evinde kenevir yetiştiren şüpheli tutuklandı

11.12.2020 13:18 | Son Güncelleme: 11.12.2020 13:25
Özel düzenekle evinde kenevir yetiştiren şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, evinin odasında özel düzenek kurarak Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen şüpheli tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, evinin odasında özel düzenek kurarak Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen şüpheli tutuklandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, M.C. (36) isimli şüphelinin H.Ç.'ye uyuşturucu madde sattığını tespit etmesi üzerine harekete geçti. Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası uyuşturucu ticareti yapan M.C.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda ise özel düzenek kurularak saksılarda yetiştirilen 11 kök Hint keneviri ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.C. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Özel düzenekle evinde kenevir yetiştiren şüpheli tutuklandı
Özel düzenekle evinde kenevir yetiştiren şüpheli tutuklandı
Özel düzenekle evinde kenevir yetiştiren şüpheli tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL ANAK

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