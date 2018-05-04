Direksiyon Başında Uyuşturucu Kullanan Taksi Sürücüsü Trafiği Birbirine Kattı
Zeytinburnu'nda direksiyon başında uyuşturucu alan şoför, trafiği birbirine kattı. Hakimiyetini kaybedip bariyerlere çıkan şoför gözaltına alındı.
Zeytinburnu sahil yolunda, iddiaya göre, uyuşturucunun etkisiyle fenalık geçiren ticari taksi sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek trafiği birbirine kattı. Trafikte bulunan araçlara korkulu anlar yaşatan sürücü bariyerlere çıkarak durabildi.
KULLANDIĞI MADDEDEN SONRA DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ
E.Ç yönetimindeki ticari taksi sürücüsü kullandığı maddenin etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan bariyerlere çarparak asılı kaldı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
YAPILAN TESTTE YÜKSEK DOZDA UYUŞTURUCU ÇIKTI
E.Ç'nin tedavisi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta gerçekleştirildi. Daha sonra E.Ç, yapılan test sonucu uyuşturucu madde tespit edilmesi nedeniyle gözaltına alındı.
BARİYERDE ASILI KALAN ARACI VİNÇ KURTARDI
Yaşanan olay nedeniyle sahil yolunda trafik yoğunluğu oluşurken, bariyerlerde asılı kalan araç çekici yardımıyla kaldırıldı.
Bu sırada kaza esnasında yoldan geçmekte olan bir vatandaş ise "Giderken direksiyonun başında kriz geçirdi birden yukarıya çıktı ben gözümle gördüm" diyerek kazayı anlattı.Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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Ondan sonra ubere kiziyosunuz nasil savunalim simdi sizi bi yayaya carpip oldursen yada icinde musteri olsa. . . uber uber en guzeli bosver kafamiz rahat olur hemCevap Yaz Yayından Kaldır
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ÖNCE VİCDAN OLACAK FARK EDER ETMEZDE UYARACAGIZ SADECE TAKSİCİLERİ DEGİL İNŞ OLMAZ BOYLE ACILARCevap Yaz Yayından Kaldır
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vay serefsiz kendi ucuz canını düşünmüyorsunda milletinkinden ne istiyorsun. benim canım kıymetlidir, bunun cevabınıda halk 24 haziranda verecek uber yasallacak inşAllah. . .Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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bir sabah taksiye bindim taksicinin elinde bira şişesi birtaneside ayağının altında boş duruyordu yanında da tuzlu fıstık bana diyorki abi kusura bakma geceden kalmayız hemen geri indim birde laf ediyor üstelik bunlar insan olamaz.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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bu haberlerin yabanci ülkelerde duyulmadigini sanmayin, istanbulda uyusturucu söferli taksi buyurun burdan yakin.Cevap Yaz Yayından Kaldır