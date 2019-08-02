(Özel) Dev projeyi 56 yıllık klasik otosuyla test etti

Türkiye'nin en büyük yatırımını ilk kez test etmek 1963 model klasik otomobilinin direksiyonuna geçen Ak Parti Bursa Milletvekili Dr Mustafa Esgin'e nasip oldu. Planlanandan 3 ay önce açılan ve İstanbul İzmir arasını 3,5 saate düşürecek 10 milyar dolarlık projede son hazırlıklar tamamlandı. Mustafa Esgin de Bursa Karacabey arasında daha önce 1 saatte ulaşılan yolu otoban sayesinde hiç durmadan yarım saatte tamamlamanın mutluluğunu yaşadı.

İstanbul ile İzmir arasını 3,5 saate düşürecek ve 10 milyar dolarlık yatırımla Türkiye'nin en büyük projesi olan İstanbul İzmir otobanında sona gelindi. 29 Ekim'de açılması planlanan dev proje, çalışmaların beklenenden önce tamamlanmasıyla 4 Ağustos Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak. Ak Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, yapımı tamamlanan oto yolun Bursa etabını 1963 model klasik otomobil ile test etti. Sanat eseri görünümündeki dev proje gökyüzünden de drone ile görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul ile İzmir arasında 8,5 saat süren ulaşımı, 3,5 saate düşürecek İstanbul-İzmir Otoyolu'nun 192 kilometrelik kesimi 4 Ağustos'ta açılıyor. Açılış öncesi projenin Bursa etabını son kez inceleyen Bursa Milletvekili Dr. Mustafa Esgin sanat eseri görünümündeki otobanı 1963 model klasik otomobili ile test etti. Bursa'dan Karacabey bağlantı noktasına kadar kendisinin kullandığı üzeri açık klasik otomobille giden vekil, otoyoldaki son çalışmaları da yerinde inceledi.

Esgin, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti yakın tarihinin en büyük projelerinden birisi İstanbul ile İzmir'i entegre eden 426 kilometrelik yolun tamamını pazar günü Cumhurbaşkanımız Bursa'dan hizmete açıyor. Gurur verici bir yatırım 2011 yılında başlanan bu yatırımın 2020 yılında tamamlamayı hedefliyorduk. Bir yıl önce tamamlamak kısmet oldu. Kurban Bayramı öncesi bu açılışın yapılması çok önemliydi. Bayram tatillerinde trafik yoğunluğu çok fazla oluyordu. Biz siyasetten memlekete millete hizmeti anlıyoruz. Bu güne kadar hep bu gaye ile gayret gösterdik. Bugünde yine Bursa Şehir Hastanesiyle birlikte Bursa - İzmir - İstanbul otoyolunun açılıyor oluşunun gururunu yaşıyoruz. Ben sayın Cumhurbaşkanımıza Bursa halkı adına teşekkür etmek istiyorum. Bu sadece insanları bir yerden bir yere ulaştıran bir yatırım değil. Hem ülkemizin, hem şehirlerimizin ekonomisine, ticaretine, tarımına, turizmine çok büyük katkılar sunacak yeni ve büyük yatırımları da ortaya koyacak bir çok gelişmenin öncülü olarak ortaya konan bir yatırım olarak görüyorum. Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 olarak sembolize ettiği hedefler aslında bu ülkenin geleceğine istikbaline yönelik hedeflerdir. Bunun mücadelesini veriyoruz. Ben bütün Bursa'lı hemşehrilerimi pazar günü otoyolun açılışına davet ediyorum" dedi.

Kamu ile özel sektör ortaklığı ile gerçekleştirilen daha önce 29 Ekim 2019'da hizmete açılması planlanan 426 kilometrelik Türkiye Cumhuriyetinin en büyük otoyol projesi İstanbul-Bursa-İzmir otoyolu Kurban Bayramı öncesinde hizmete giriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazar günü açılışına yapacağı otoyol kurban bayramı öncesi İzmir yolundaki sıkışıklığı ortadan kaldıracak. Dev proje sayesinde 9 saatlik İstanbul-İzmir arasını 3,5 saate düşecek. Otoyolun maliyeti ise, kamulaştırma bedelleriyle birlikte 10 milyar dolar.

"201 kilometre otoyol 33 kilometrelik bağlantı yolu hizmete açıldı

İstanbul-Bursa-İzmir otoyolu, yap-işlet-devret projesi 384 kilometre otoyol ve 42 kilometre bağlantı yollarıyla toplam 426 kilometre uzunluğunda. Bu zamana kadar toplamda 201 kilometre otoyol ve 33 kilometrelik bağlantı yolu hizmete açıldı. bugüne kadar Gebze-Bursa arası (Osmangazi Köprüsü Dahil) : 78 Km Otoyol ve 9,5 kilometrelik bağlantı yolu, Balıkesir Kuzey ve Balıkesir Batı Kavşakları arası 29 kilometre Otoyol ve 3,5 kilometre bağlantı yolu, Akhisar Kavşağı - İzmir (Proje Sonu) arası 94 kilometre otoyol ve 19,7 kilometre bağlantı yolu hizmete açıldı. Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın startı vermesiyle birlikte Otoyolun Bursa Batı Kavşağı ile Balıkesir Kuzey Kavşağı arasındaki 97 kilometrelik otoyol ile 3,4 kilometrelik bağlantı yolu ve Balıkesir Batı Kavşağı ile Akhisar Kavşağı arası 86 kilometrelik otoyol ve 5,6 kilometrelik bağlantı yolu da hizmete açılmış olacak. 10 milyar dolarlık proje kapsamında 186.432.544 m toprak alanda kazı işlemi yapılırken 149.879.551 m alan dolgu yapıldı. 475.264 m kazığın çakıldığı projede 3.901.801 m beton, 560.933 ton demir, 17.727.704 ton soğuk karışım, 9.230.018 ton sıcak karışım kullanıldı.

2'si çelik 38 viyadük tamamlandı

Ülke genelindeki otoyollar üzerine en uzun tüneli olan Orhangazi tüneli ile Selçukgazi ve Belkahve tünelleri hizmete girdi. Ayrıca otoyol üzerinde bulunan 2'si çelik 38 viyadüğün tamamı tamamlandı. Proje kapsamında yer alan Osmangazi Köprüsü, 2 bin 682 metre uzunluğu, 252 metre kule yüksekliği, bin 550 metre orta açıklığı, 566 metre yan açıklığı ile dünyanın en uzun 4. asma köprüsü olma özelliğine sahip. Ancak, mermi başlıklarıyla birlikte 333 metre kule yüksekliğine sahip Çanakkale Köprüsü'nün tamamlanıp, dünyanın en uzun asma köprüsü özelliğini kazanmasıyla birlikte, Osmangazi Köprüsü sıralamada beşinciliğe düşecek. - BURSA

Kaynak: İHA