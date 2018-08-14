Derik'ten İtalya'ya Uzanan Lezzet

İzmir Ege Üniversitesi mezunu olan İsmail Mürselim, Ege'deki aşırı yağışlar sebebiyle Mardin Derik'te domates yetiştirmeye başladı. Burada yetiştirilen 60 ton domates İtalya'da pizza ve makarnada kullanılıyor. Şimdiden domates tarlasında senelik 5 bin kadın istihdam edilmeye başlandı.

İzmir Ege Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümünden mezun olan 45 yaşındaki İsmail Mürselim, kuru domates sektörüne atıldı. İzmir'deki aşırı yağışlardan dolayı iklimi daha uygun bir yer arayan Mürselim, daha önce tanıştığı Mardinli arkadaşı Yusuf Gönül'ün tarlasında domates ekmeye karar verdi. Mardin'in Derik ilçesine yerleşen Mürselim, burada zamanla istediği verimi almaya başladı. Mürselim, senede 60 ton kuru domatesi başta İtalya olmak üzere bir çok Avrupa ülkesine ihraç ediyor.

İzmir'de yağışlardan kaçtı

Başarı hikayesini İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlatan İsmail Mürselim, "Üniversiteden mezun olduktan sonra iş hayatına atılınca domates kurutma sektörü Türkiye'de yavaş yavaş oluştu. İlk o yıllarda başladım. 15-16 yıl orada devam ettikten sonra organik sektörüne atılmaya başladık. Ege bölgesinde aşırı yağmurlar vardı. Aşırı yağmurlardan dolayı kendimize yer arayışı içerisindeydik. Mardin Derikli bir arkadaşım 'benim topraklarım var' dedi. 7 yıldan bu yana da burada yapıyoruz. Çeşitli domatesleri getirdik denemelerini yaptık. 3-4 yıldır da 16 dekar arazi üzerinde dikimlerimizi yapıyoruz. Ekim ve dikimini burada yapıyoruz. Çapası kurutması, kesme işlemini hepsini burada yapıyoruz. Kuruttuğumuz domatesleri başta İtalya olmak üzere Avrupa ülkelerine gönderiyoruz. Kuruttuğumuz domatesler kimyasal ilaç kullanılmadan yetiştiriliyor. İtalya'ya giden bu domatesler hazır gıda tükettikleri için konservelerde, pizzalarda ve makarnalarda kullanılıyor" dedi.

"5 bin kadın istihdam ediliyor"

Yılda ortalama 5 bin kadına istihdam sağladıklarını anlatan Mürselim, "Kadınlara yönelik bayağı bir istihdamımız var. Bu ekimi, dikimi, çapası, tarlada toplaması, bu toplanan domatesler sergiye geliyor, kesildikten sonra tuzlanıyor ve tuzlandıktan sonra kurutuluyor. Daha sonra çuvallara konuluyor. Buradan soğuk hava deposuna oradan da İzmir'e sevk ediyoruz. Oradan da işlenip son yolculuğuna Avrupa'ya uğurluyoruz" diye konuştu.

Bölgede çiftçilik yapan İbrahim Aydın, İsmail Mürselim ile birlikte bölgenin hareketlendiğini söyledi. Aydın, "Burada 8 seneden beridir çiftçilik yapıyorum. İsmail Mürselim kardeşime teşekkür ediyorum. Ege'den kalkıp Mezopotamya topraklarında bir devrim başlattı. 160 dönümlük domates ekilmesi bize de örnek oldu. Sadece mısır, pamuk ve buğdayın yetişmediği bir göstergesidir. Buradan cumhurbaşkanımıza sesleniyorum; bu tür oluşumlara destek verilsin" şeklinde konuştu.

Tarlada çalışan kadın işçi Ridda Çelik ise sabah saat 07.00'de gelip çalışmaya başladıklarını söyledi. Çelik, "Domates kesimi yapıyoruz. Akşam 17.00'da işi bırakıyoruz. Yevmiyemiz 75 liradan fazla oluyor. Bundan da memnunuz. Önce kesim yapıyoruz, sonra kuruttuğumuz zaman toplayıp çuvallara koyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Tarlada çalışan Mahir Gönül de aynı aileden 5 kişinin bu işi yaptığını söyledi. Gönül, "Biz burada domates kurutuyoruz. Sabah geliyoruz, akşama kadar çalışıyoruz. Aynı aileden 5 kişi burada çalışıyoruz. Böyle bir iş imkanı olduğu için patronumuza teşekkür ediyoruz" dedi. - MARDİN