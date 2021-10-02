Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'nden Serdar Ortaç konserine sağlık desteği - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'nden Serdar Ortaç konserine sağlık desteği

İhlas Haber Ajansı / Eren Elyesa Polat - Haberler | Yerel

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'nden Serdar Ortaç konserine sağlık desteği Özel Denizli Cerrahi Hastanesi, Türkiye'nin sevilen sanatçılarından Serdar Ortaç'ın Denizli konserine sağlık desteği verdi.

DENİZLİ (İHA) - Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'nden Serdar Ortaç konserine sağlık desteği

DENİZLİ - Özel Denizli Cerrahi Hastanesi, Türkiye'nin sevilen sanatçılarından Serdar Ortaç'ın Denizli konserine sağlık desteği verdi. Özel Denizli Cerrahi Hastanesi sağlık ekipleri konser alanına giriş yapan çok sayıda vatandaşın ateşini ölçerek, HES kodu ve aşı kartı kontrollerini gerçekleştirdi.

Türkiye'nin sevilen pop sanatçısı Serdar Ortaç'ın, Denizli Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşen konserinde Özel Denizli Cerrahi Hastanesi tarafından konser boyunca sağlık desteği sağlandı. Sağlık ekiplerinin giriş kapılarında konumlandığı konserde, vatandaşların tek tek ateşleri ölçülerek HES kodu sorgulamaları yapıldı. Pandemi tedbirleri kapsamında konser boyunca vatandaşlara maske ve dezenfektan kullanımı uyarıları, yine Özel Denizli Cerrahi Hastanesi sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Denizliler tarafından yoğun ilgi gören Serdar Ortaç'ın konseri boyunca hastanenin Evde Sağlık ekibi de konser alanında çeşitli önlemler aldı.

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'nden Serdar Ortaç konserine sağlık desteği

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'nden Serdar Ortaç konserine sağlık desteği

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'nden Serdar Ortaç konserine sağlık desteği

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'nden Serdar Ortaç konserine sağlık desteği
İhlas Haber Ajansı / Eren Elyesa Polat - Son Dakika Haberleri
Sahte PCR testi yapmaktan yargılanan Bülent Ersoy'un 21 kişilik orkestra ekibi tutuklandı

Sahte PCR testi yapmaktan yargılanan Bülent Ersoy'un 21 kişilik orkestra ekibi tutuklandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Seyit Torun Aziz Sancar Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kubilay Aka Bülent Ersoy İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Salih Uçan Fatih Terim Gökhan Töre Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Fatih
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'nden Serdar Ortaç konserine sağlık desteği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 11:12:37. #1.17#