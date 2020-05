(ÖZEL)Deneme kabinlerinde 'acil butonlu' korona önlemi Alışveriş merkezi içerisindeki giyim mağazalarında prova edilen kıyafetlerde hijyeni sağlamak adına en yeni teknolojiler kullanılıyor.

Alışveriş merkezi içerisindeki giyim mağazalarında prova edilen kıyafetlerde hijyeni sağlamak adına en yeni teknolojiler kullanılıyor. Kıyafet deneyen müşteri prova odasında her türlü ihtiyacı için, konulan 'acil butonu'na basarak personeli çağırıyor. Bu sayede kıyafetle temas eden müşterinin dışarıyla fiziksel etkileşimi kesiliyor. Eğer kıyafeti satın almayacaksa kabinde bırakıyor. Müşteri kabinden çıktıktan sonra mağaza görevlileri gelip hem kabini hem de denenmiş kıyafeti özel nano-sprey ile dezenfekte ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kontrollü normalleşmeye geçiliyor. Kontrollü normalleşme adımlarıyla birlikte 21 Mart itibariyle faaliyetlerine ara veren AVM'ler 11 Mayıs'ta tekrar açıldı. AVM'de bir giyim alışverişinin tüm süreçleri görüntülendi. Mağazalarda kabinlerin temizliği, denenen ürünlerin hijyeni ortak kullanılan alanların hijyeni önem taşıyor. Mağazalarda ödemelerin de temassız kartlar ile yapılması tavsiye ediliyor.

Alışveriş merkezlerinde maske takmak zorunlu, girişte dezenfektanlar kullanılıyor ve ateş ölçülerek girişler sağlanıyor. Mağazalarda ise hijyeni sağlamak adına en yeni teknolojiler kullanılıyor. Deneme odalarına konulan acil butonları dikkat çekiyor. Ödemeler temassız ve sosyal mesafe kurallarına uyularak yapılıyor. Mağaza içerisine her 10 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde müşteri alınıyor.

"Denenen giysilerin hijyeni önem taşıyor"

Mağazalarda ki hijyen kurallarıyla ilgili açıklama yapan DeFacto Operasyon ve Genişlemeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serdar Ersoy yeni normal dönemde uygulanacak tedbirler hakkında bilgi verdi. Mağazalarda ortak kullanılan alanların hijyeninin önemine dikkat çeken Ersoy, müşterinin mağazaya girdiği andan itibaren kendini güvende hissetmesi gerektiğini söyledi ve bunu sağlamak için tedbirlerin alındığını ekledi.

"10 metrekarede bir kişi olacak şekilde alışveriş yapılabilir"

Belirli kurallara uyarak mağazalarını açtıklarını ifade eden Ersoy, "AVM girişinde ateş ölçümü yapıldığı için biz tekrardan mağaza girişinde ateş ölçümü yapmıyoruz. AVM girişinde ziyaretçilerin ateşi ölçülüyor. Mağaza içerisinde müşterilerimizin maskesiz girişine izin vermiyoruz. Maskeleri olmaması durumunda onlara maske veriyoruz. Müşterileri bu şekilde mağazaya alıyoruz. Mağazada 10 metrekarede bir kişi olacak şekilde alışveriş yapılabilir. Kendi personelimize de özen gösteriyoruz. Personel, hem maske hem de siperlik takıyor. Müşterilerle birebir temas edilecek konumda bulunmuyorlar" dedi.

"Müşteri kabinden çıktıktan sonra hem ürünü hem de kabini dezenfekte ediyoruz"

Mağaza içinde müşterilerin en çok merak ettiği konu olan kabinlerde hijyen ve dezenfekte işleminden bahseden Ersoy, "Müşteri mağazada ürün denemek istediğinde kabine geliyor. Eğer müşteri ürünü almazsa kabin içerisinde bırakıyor. Kabin görevlisi bu ürünü başka bir yere alıp, nano spreylerle dezenfekte ediyor. Bir süre başka bir ortamda tutulan ürün birkaç dakika içinde tekrar reyona kazandırılıyor. Bu nano sprey gümüş iyon teknolojisi aynı zamanda bir yere sıkıldığı zaman 30 gün boyunca uygulandığı bölgede hiçbir mikrop barındırmayan bir formüle sahip. Ayrıca insan sağlığına hiçbir zararı bulunmuyor. Müşteri kabinden çıktıktan sonra kabine de bu spreyle dezenfeksiyon işlemini yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Tüm müşterilerimize kredi kartının temassız özelliğini kullanmalarını öneriyoruz"

Alışveriş sürecinin son noktasında ise sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Ersoy, "Müşteriler kasaya geldiklerinde sosyal mesafe kuralının ihlali gibi bir durumun oluşmaması için numaralarla kasaya alınıyorlar. Sosyal mesafeye uyulması için yerlerde uyarılar bulunuyor. Her kasa başında el dezenfektanları bulunuyor. Tüm müşterilerimize kredi kartının temassız özelliğini kullanmalarını öneriyoruz. Bu dönemde insanlar kredi kartlarının temassız özelliğini daha çok kullanmaya başladılar. Her müşteriden sonra cihazlarımızı temizliyoruz. Müşteriler ödemeyi yaptıktan sonra mağazadan çıktığı noktada da el dezenfektanı kullanıyor. Mağaza içinde, kasada ve kabinde uyguladığımız bu önlemler, müşterilere her anlamda daha rahat ve keyifli alışveriş sağlıyor" açıklamalarında bulundu.

"Kabinlerin temizliği gayet iyi kontrol ediliyor"

Mağazada alışveriş yapan müşteri Fatih Öztürk, kabinlerde ürünleri rahat bir şekilde deneyebildiklerini söyleyerek, "Kabinlerin temizliği gayet iyi kontrol ediliyor. Mağazaya girerken maskemiz yoktu. Bize maske verildi. Gayet temiz ve hijyenik bir ortamda alışveriş yapıyoruz. Ayrıca sosyal mesafeye de uyuluyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

