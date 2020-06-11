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Özel'den ekonomiye canlılık için çaba

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Malatya Şube Başkanı Aziz Özel, ekonomiye canlılık getirilmesi için kurulan "Asriad AVM" projesini Malatya'da aktif hale getirmek için çaba gösterdiklerini bildirdi.

Özel'den ekonomiye canlılık için çaba
11.06.2020 15:40 | Son Güncelleme: 11.06.2020 15:46

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Malatya Şube Başkanı Aziz Özel, ekonomiye canlılık getirilmesi için kurulan "Asriad AVM" projesini Malatya'da aktif hale getirmek için çaba gösterdiklerini bildirdi.

"Online ticaretin yeni adresi " sloganı ile büyük bir maliyetle hayata geçirilen "Asriad AVM hakkında görüşlerini belirten ASRİAD Malatya Şube Başkanı Aziz Özel, "ASRİAD Genel Merkezi'nin kuruluşunun 4. Yılında olmasına rağmen kısa sürede 50'ye yakın yurtiçi,15'te yurtdışı şube oluşturuldu. Üyelerinin normalde olan ticaretlerini artırarak özellikle dünyaya açılıp ihracatı arttırmak sureti ile ülkemize daha çok döviz girdisi sağlaması için "Asriad AVM " hayata geçirildi" dedi.

"Asriad AVM " ile hem yurt içi hem de yurt dışı online ticaret yapabilmenin tek şartının ASRİAD üyesi olunması gerektiğini söyleyen ASRİAD Malatya Şube Başkanı Aziz Özel, Malatya ekonomisini geliştirmek için "Asriad AVM" çalışmaları ile ilgili bir komisyon oluşturduklarını ifade etti.

Komisyon üyelerinin bireysel olarak veya toplantılar şeklinde Malatya'daki iş insanları ile istişarelerde bulunacaklarını aktaran Özel, "Asriad AVM" projesini Malatya'da aktif hale getirmek için çaba gösterdiklerini bildirdi.

Yurtiçi ve yurtdışı ticaretlerinin önünü açıp ASRİAD Malatya Ailesine kazandırmak için çaba gösterdiklerine dikkat çeken Özel, "Asriad AVM çalışmaları ile Malatya'mıza ve ülkemize katkı sağlayacağız" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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