(Özel) Davetli gibi geldiği düğün evini soyan kadın hırsız kamerada

Denizli'de davetli gibi sünnet düğününde eve su içme bahanesi ile girdiği ididia edilen genç bir kız evdeki iki cep telefonu ile 150 euro parayı çaldı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda polis hırsızlık zanlısını kısa sürede yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Geçtiğimiz Pazar günü Y.K., isimli şahıs oğluna evinin önünde sokak düğünü yaptı. Bu sırada düğüne davetli gibi gelen ve 19 yaşında ki H.N.B., isimli genç kadın su içme bahanesi ile düğün evine girdi. Sonrasında evin odalarını gezen şahıs evde bulunan iki cep telefonu ile karıştırdığı çekmecelerde bulduğu 150 euro parayı aldı. Sonrasında hiçbir şey olmamış gibi rahat tavırlar ile evden çıkan genç kadın ardından kayıplara karıştı.

Evden çaldığı cep telefonları ile yakalandı

Düğün sahibi Y.K., ise kısa bir süre sonra cep telefonları ve paranın yerinde olmadığını görünce durumu polise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri apartmandaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayın ertesi günü ise Asayiş Şube Müdürlüğüne Bağlı Hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler H.N.B., isimli 19 yaşındaki şüpheliyi evinde yakalayarak gözaltına aldı.

Polis ekipleri ayrıca kadının evinde ele geçirilen çaldığı cep telefonlarını da Y.K.'ye teslim etti. İşlemleri tamamlanan H.N.B., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Hırsızlık şüphelisi eve düğün sahibinin akrabası ile girdi

Apartmandaki güvenlik kamerasına yansıyan olayda, hırsızlık şüphelisi kadın düğünün sahibinin akrabalarından birisine 'su içek' istediğini söyleyip eve girmek istediğini söyleyip, kadınla birlikte eve girdi. Her şeyden habersiz olan düğün sahibinin akrabası ise şüpheliyle eve girdikten sonra lavaboya gidiyor. Sonrasında ise şüpheli kendisine gösterilen mutfaktan su içtikten sonra evin odalarını gezip cep telefonu ve paraları çalarak evden çıkıyor. Şüphelinin eve girip çıkarken rahat tavırlar sergilemesi ise dikkatlerden kaçmadı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA