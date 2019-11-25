Özel davetlerde giyebileceğiniz elbise modelleri

25.11.2019 08:07 | Son Güncelleme: 25.11.2019 08:20

QRAS'ın özel tasarım elbise modelleri, özel davetlerde abiye elbise modelleri olarak kullanılabiliyor ve zarif bir görünüme kavuşmanızı sağlıyor. Gecenin yıldızı olmanızı sağlayan uzun elbise modelleri ve şık elbise modelleri bulunduğunuz ortamda bir adım önde olmanızı ve tarzınızı yansıtmanızı sağlayacak. Davetlerde giyebileceğiniz özel elbise modellerine yakından bakmak ister misiniz?

YEŞİL AKUSTİK ELBİSE

Her detayı ile kusursuz bir tasarım sunan Yeşil Akustik Elbise, zarafeti ve şıklığı yansıtan tasarımı ile listeye 1. sıradan giriş yapıyor. Yeşil ayakkabı ve dengeli tonlarda çanta, aksesuar gibi yan detaylarla kusursuz bir görünüm vadeden elbise, gecenin en çok konuşulan ismi olmanızı sağlayacak.

Uzun elbise modelleri genç bayanların kombin oluşturmasına yardım ediyor. Yeşil Akustik Elbise de uzun elbise modelleri içinde fırfır detayı ve dantel kumaşı ile dikkat çekerek öne çıkıyor.

GRİ AKUSTİK ELBİSE

Güçlü bir görünüm elde etmek isteyenler için ideal bir seçenek olan Gri Akustik Elbise, günlük giyim tercihi olduğu gibi abiye elbise modelleri tesettür giyim tercihi olarak kullanılabiliyor. Koyu tonlarda ayakkabılarla uyumlu bir görünüm çizen bu model benzer tonlarda çanta ve şık takılarla zarif bir kombin elde etmenizi sağlıyor. Dantel kumaşa ek olarak fırfır detayı ile zenginleşen tasarım katıldığınız davette adınızdan söz ettirmenizi sağlayacak.

BEJ YAKA DETAYLI PİLİKAŞE ELBİSE

Klasik tarzdan vazgeçmem diyenler için QRAS'ın özel bir tasarımı var: Bej Yaka Detaylı Pilikaşe Elbise. Bej ve siyah renklerde seçenekler sunan tasarım, elbise modelleri tesettürlü giyim arayışında olanlar için de kusursuz bir tercih sunuyor. Pilikaşe detay ile vintage görünüm sunan model, elbise modelleri ve fiyatları kıyaslamasında cazip konumu ile özel bir tercih durumundadır.

RUSTİK ELBİSE

Vintage esintilere giyim kombinelerinde yer vermek isteyenler için ideal tercih durumunda olan Rustik Elbise, klasik çizgileri modern görünümlere dönüştürüyor. Göz alıcı bir şıklık sunan elbise, elbise modelleri tesettür giyim tercihleri için de uygun bir tasarım seçeneğidir. Elbise modelleri uzun tasarımlarla tesettür giyim tercihlerine dönüşürken Rustik Elbise de benzer şekilde tesettür giyim için bir tercih durumundadır.

SİYAH BLUZ DETAYLI ELBİSE

Elbise modelleri günlük kombinlere yön verirken QRAS'ın Siyah Bluz Detaylı Elbise tasarımı günlük hayatta rahat ve şık olmanızı ağlıyor. Soğuk havalarda içiniz ısıtacak olan elbise iki ayrı parça görünüm ve birbiriyle uyumlu renk kullanımı ile günlük hayatınızı zarafet getiriyor.