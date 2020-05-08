(Özel) Cumhurbaşkanının talimatını dinledi, sebzelerini terasta yetiştirmeye başladı
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(Özel) Cumhurbaşkanının talimatını dinledi, sebzelerini terasta yetiştirmeye başladı

(Özel) Cumhurbaşkanının talimatını dinledi, sebzelerini terasta yetiştirmeye başladı
08.05.2020 10:17 | Son Güncelleme: 08.05.2020 10:18

DÜZCE (İHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kendi evinizin önünü bile ekin, boş yer kalmasın" demesi üzerine harekete geçen Düzceli öğretmen Hüseyin İşleyen, evde kal çağrılarına da uyarak, evinin terasında çiçek saksılarında sebze yetiştirmeye başladı.

DÜZCE (İHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kendi evinizin önünü bile ekin, boş yer kalmasın" demesi üzerine harekete geçen Düzceli öğretmen Hüseyin İşleyen, evde kal çağrılarına da uyarak, evinin terasında çiçek saksılarında sebze yetiştirmeye başladı. Yağmur suyunu da depolayan İşleyen, bunu da sebzelerini sulamakta kullanarak organik sebze üretmeye başladı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığı'nın evde kal çağrısına uyan Düzceli öğretmen Hüseyin İşleyen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kendi evinizin önünü bile ekin, boş yer kalmasın" demesi üzerine evinin terasına sera kurdu. Daha önce çiçeklerin yer aldığı saksılarında sebze yetiştirilebileceğini düşünen İşleyen, Ziraat Odasından aldığı fideleri evinin terasında kurduğu seraya dikti. Yağan yağmurları da sebzeleri ile buluşturmak için sistem geliştiren İşleyen ailesi marul, nane, dereotu, maydanoz gibi ürünlerin daha önce evlerinin bahçesinde diktiklerini şimdi ise teras bölümünde sera oluşturarak daha fazla ürün dikmeye başladıklarını belirtti.

"Toprak ile uğraşmak çok büyük keyif veriyor"

Ailesi ile birlikte Evde kal çağrılarına uyduklarını belirten Hüseyin İşleyen, "Toprakla uğraşalım dedik. Evde bol miktarda saksılarımız vardı. Geçen sene çiçek yetiştirmiştik. Ama bu sene dışarıya çıkamadığımız için bir bakımdan yiyecekte temin edelim istedik. Çok güzel şeyler diktik. Soğan diktik, yemeye başladık. Marul, dereotu diktik. Yeni yeni dikimler yapıyoruz. Bu hafta biber diktik. Eşim ve çocuklarım ile birlikte akşamları balkona çıkıyoruz. Hem temiz hava alıyoruz hem de yağmur sularından su taşıyoruz ve sebzelerimizi suluyoruz. Buda insana çok güzel huzur ve mutluluk veriyor. Kolaylıkla toprağı her yerden temin edebilirsiniz. Fideleri Ziraat Odamız çok güzel hazırlamış oradan gidip fidelerimizi aldık. Düzce'de de bu durum çok yaygınlaşmaya başladı. İnsanlar balkonlarında teraslarında çok güzel çiçekler, sebzeler yetiştiriyor. Bu durum insana çok büyük bir keyif veriyor" dedi.

"Evlerde müsait alan varsa herkes çok kolaylıkla bunu yapabilir"

Hüseyin İşleyen'in işe Rukiye İşleyen ise evde sebze ile uğraşmanın çok kolay olduğunu belirterek "İstediğimiz ürünü burada dikebiliyoruz. Sebzelerimiz var, evde pratik kullanabileceğimiz. Her zaman elimizin altında olması gereken şeyler. Maydanozumuz, soğanımız, dereotumuz var. Bu sene domates ektik. Çileğimiz var, nanemiz var, salatamız var, biber ektik. Marul ekimi için hazırlık yapıyoruz. Evde sebze ile uğraşmak zor değil. Eğer mekanın müsait ise elverişli ise çok güzel bir şey bence. Hem hobi olarak hem de evin bazı küçük ihtiyaçlarını karşılamak açısından da güzel bir şey. Bunları tek başıma yapmıyorum. Çocuklarımın da yardımcı oluyor. Eşimin de yardımı oluyor. Hep beraber bir birimize destek olarak yapıyoruz" ifadelerinde bulundu.

Düzce'de balkonlarında veya evlerinde üretim yapanların sayısı giderek artarken, Ziraat Odası fideleri tanesi 1,5 liradan satıyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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