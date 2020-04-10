Özel çocuklarla ilgili karar yayımlandı
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İçişleri Bakanlığı, Bursa, 3. Sayfa

Özel çocuklarla ilgili karar yayımlandı

20 yaş altındaki özel ihtiyacı olan çocuk ve gençlerin uygun şartlarda evlerinden çıkmalarına izin verilecek.

10.04.2020 11:29 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:29
Özel çocuklarla ilgili karar yayımlandı

20 yaş altındaki özel ihtiyacı olan çocuk ve gençlerin uygun şartlarda evlerinden çıkmalarına izin verilecek. Karar İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 81 vilayete gönderilirken, Bursa Valiliği de resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından İl Hıfzıssıhha Kurulu kararını yayımladı.

Bursa Valiliğinin açıklamasında, "İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun 09.04.2020 tarih ve 27 sayılı kararı ile Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyesi, Cumhurbaşkanımızın talimatları ve 03.04.2020 tarih 23 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı doğrultusunda 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olanların sokağa çıkmaları geçici olarak yasaklanmıştır. 01.01.2000 sonrası doğmuş, doğuştan ya da sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedeni, zihni, ruhi ve sosyal yetilerini kaybetmiş, günlük hayatın alışılmış, tekrar eden gereklerini önemli ölçüde kendi başına yerine getirememesi nedeniyle başkalarının desteğine gereksinim duyan bireylerin uzun süre kapalı alanda kalmasının ruhsal ve fiziksel olarak sağlıkları üzerinde oluşturabileceği muhtemel olumsuzlukların dikkate alınması neticesinde; otizm, ağır mental retardasyon, down sendorumu gibi teşhisi konulmuş çocuk ve gençlerimizin ebeveyn veya bakıcıları refakatinde, rahatsızlıklarını ispatlayan rapor vb. belgeleri yanında bulundurmak, enfeksiyon yayılımını engelleyecek uygun şartları yerine getirmek, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske kullanmak, el temizliği ve hijyene uymak şartıyla ikametlerinden çıkmalarına, park ve bahçelerde dolaşmalarına aynı il sınırları içinde araçla seyahat etmelerine izin verilmesi bir ihtiyaç olarak değerlendirilmiştir. limizde 01.01.2000 sonrası doğmuş olmakla beraber yukarıda yer verilen özel gereksinimleri sebebiyle dışarıda bulunmaları elzem görülen çocuk ve gençlerimizin alınan yasaklamadan muaf tutulmalarına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine, çocuk ve gençlerimiz ile ailelerinin herhangi bir şekilde mağduriyetlerine mahal verilmemesine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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