'Özel' Çocuklarla Engelsiz Atölye

02.12.2019 16:21 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:21

Academy 1418 kulüp öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla İpek Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerini ağırladılar. Arkadaşlarını kapıda karşılayan Academy 1418 öğrencileri, gün boyunca hem birbirinden renkli atölyelerde özel eğitimli yaşıtlarına eşlik ettiler hem de empati yaparak farkındalık kazandılar. İpek Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri, Masterpice Resim Atölyesinde renkli boyalar eşliğinde yaratıcı çizimleriyle harika kitap ayraçları yaparken; Dekoratif Ahşap Boyama Atölyesinde ise akrilik boyalarla kozalak boyama çalışması gerçekleştirerek çok güzel vakit geçirdiler.

MAHARETLİ ELLERDEN SUFLE TARİFİ

Gastronomi Atölyesinde ise kulüp öğrencileri eşliğinde kendi elleriyle sufle yapan 'özel çocukların' mutlulukları yüzlerinden okunuyordu. Academy 1418 öğrencileriyle kaynaşarak, dostluk bağları kuran özel eğitimli öğrenciler, hem harika bir gün geçirdiler hem de saf sevgileriyle gönülleri fethettiler.

Kaynak: Bültenler