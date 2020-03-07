Özel çocukların "koruyucu meleği" oldu

07.03.2020 11:14 | Son Güncelleme: 07.03.2020 11:14

Burdur'da down sendromlu oğlundan etkilenen İlknur Cenkci, kurduğu Bucak Melekler Derneğinin ardından da "meleklerim" adını verdiği rehabilitasyon merkeziyle özel çocukların hayatına dokunuyor.

İki çocuk annesi 43 yaşındaki Cenkci'nin ilk çocuğu Mustafa 18 yıl önce down sendromlu olarak dünyaya geldi. Oğluyla yaşadığı sıkıntıları "meleklerim" dediği diğer çocukların yaşamasını istemeyen Cenkci, rehabilite edilen down sendromluların mutlu şekilde yaşamlarını sürdürdüklerinin belirtilmesi üzerine bu yönde bir çaba içerisine girdi.

Kendisini özel çocuklara adayan Cenkci, ilk olarak yarım bıraktığı lise eğitimini tamamladı.

Cenkci, açık öğretimden de çocuk gelişimi üzerine lisans eğitimi aldı. Daha sonra engelli çocukların aileleriyle bir araya gelen Cenkci, Bucak Melekler Derneğini kurdu.

Down sendromlu ve otizmlilere sunulan haklar hakkında daha çok bilgiye ulaşan Cenkci, özel çocukların kendi kendilerine yetebilmeleri ve onların sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla ailesinin de desteğiyle 2019'un aralık ayında "Meleklerim" adını verdiği bir rehabilitasyon merkezi kurdu.

Her bir çocukla özel olarak ilgileniyor

Babası ve eşiyle kurduğu merkezde 100 down sendromlu, otizmli, zihinsel ve bedensel engelli çocuklara eğitim ve rehabilitasyon hizmeti sağlayan Cenkci, her sabah öğrencilerini kapıda karşılıyor.

Personeliyle özel öğrencilerin beslenmelerine, oyun oynamasına, eğitimine ve aktivitelerine kadar her şeyleriyle birebir ilgilenen Cenkci, onların bir gülümsemesiyle tüm yorgunluğu sona eriyor.

Hala kurduğu derneğin başkanlığını yürüten İlknur Cenkci, AA muhabirine, oğlunun down sendromlu olduğunu öğrendikten sonra iki yıl boyunca kimseyle pek iletişim kurmadığını, içine kapandığını belirtti.

Zor günler geçirdiğini, her gün ağladığını, maddi olarak da büyük sıkıntılar yaşadığını, çocuğuna bağlanan evde bakım ücretinin kendilerine büyük dayanak olduğunu anlatan Cenkci, "Bir süre sonra çocuğumun bana Allah'ın bir hediyesi olduğunu düşünmeye başladım. Bulunduğum ilçede engellilere yönelik özel eğitim merkezinin eksik olduğunu gördüm. Devletimiz bu konuda çok büyük destek veriyor." dedi.

"Meleklerimin saf, temiz duyguları beni daha çok motive ediyor"

Cenkci, eğitimin eksik olduğu yerde her şey eksik kalacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Çocuğu engelli olan bir annenin gözüyle açıldı burası. Ticarethane gözüyle hiçbir zaman bakmıyoruz. Özel çocuklarımızın çok güzel yetenek ve becerileri var. Bunları keşfetmek lazım. Benim bütün hayalim, bu çocukları keşfetmek oldu. Bu çocuklarımız kazanılırsa topluma faydalı olurlar. Her zaman eğitilen çocuk, devlete millete hayırlı olur. Benim gibi engelli çocuğu olan ailelerin ayağa kalmasını istedim. Bizim çocuklarımız özel ve çok güzeller. Onların olduğu yerde huzur var, bereket var. Burada kendimi yorgun hissetmiyorum. Aileler bana çocukları için teşekkür ettiğinde çok mutlu oluyorum. Özel çocukları tanıdıktan sonra onlar için ne yapılacaksa sonuna kadar mücadele ettim. Meleklerimin saf, temiz duyguları beni daha çok motive ediyor. Meleklerim mutluysa ben de mutluyum, her şey onlar için. Kendim için bir hayalim yok. Tek hayalim meleklerimin daha iyi eğitim alması ve topluma bu çocukların da var olduğunu kanıtlamak."

Cenkci'nin babası Necati Özkurt de kızının gösterdiği fedakarlığa kendilerinin de her zaman destek olacağını ifade etti.

Öğrenci velileri de Cenkci'nin her zaman yanlarında olduğunu vurgulayarak, "Çocuklarımızın aldıkları eğitim sonrası değişimlerine şahit olmak bizi çok sevindirdi. Bu konuda İlknur Cenkci'ye ne kadar teşekkür etsek az kalır. Kurduğu dernekle her şeyden haberdar olduk. Kendi çocuğu gibi hem bizimle hem de evlatlarımızla ilgileniyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA