Özel çocukların karne sevinci

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde engelli öğrenciler karne sevinci yaşadı.

Yarı yıl tatilli karne dağıtımlarıyla başladı. Öğrenciler 15 günlük sömestr öncesi karnelerini alıp evlerinin yolunu tuttu. Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören özel çocukların karne sevinci görülmeye değerdi. Sınıflarında karnelerini alan öğrenciler spor salonunda öğretmenler tarafından hazırlanan hatıra köşesinde aileleriyle birlikte fotoğraf çektirdi. Bazı sınıflarda ise karne dağıtımının ardından özel çocuklar müzik eşliğinde eğlendi. Engelli öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okundu. Veliler çocuklarını bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.

Kaynak: İHA