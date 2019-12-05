Özel çocukların Jandarma sevgisi

05.12.2019 10:19 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:24

Tokat İl Jandarma Komutanlığı personeli Dünya Engelliler Günü kapsamında özel çocuklarla bir araya geldi.



Tokat İl Jandarma Komutanlığı tarafından, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında, rehabilitasyon merkezlerinde eğitim gören özel çocuklar ziyaret edildi. Jandarma personelinin eğitim gören öğrencilerin yaptıkları faaliyetlere katılım sağladığı programda çocuklara Jandarma Çocuk Dergisi hediye edildi. Çocukların ellerinde jandarma dergileri ile kendilerini görüntüleyen fotoğrafçılara asker selamı da verdiği etkinlikte dileyen çocuklara jandarma üniformaları giydirildi. - TOKAT

Kaynak: İHA