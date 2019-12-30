"Özel" çocukların eğitim gördüğü okulda veliler meslek kurslarına katılıyor

30.12.2019 13:36 | Son Güncelleme: 30.12.2019 13:36

Hendek Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda öğrenciler eğitim görürken, ebeveynleri de açılan kurslara katılarak meslek öğreniyor.

"Özel çocuklar"ın eğitim aldığı okulda, velilerin sosyalleşmesi ve boş vakitlerini değerlendirebilmesi için kurslar açıldı.

Okulun atölyelerinde takı tasarım, biçki dikiş, nakış, yağlı boya ve ney kurslarına katılan veliler, hem meslek öğreniyor hem de ürettiklerini satarak aile ekonomisine katkıda bulunuyor.

"Velilerimiz bir çeşit terapi almış oluyor"

Okul müdürü Gamze Odabaşı, gazetecilere yaptığı açıklamada, velilerin gün içerisinde atölyelerdeki kurslarda eğitim aldıklarını söyledi.

Velilerin öğretmenlerle bir araya gelerek çeşitli faaliyetler yaptığını dile getiren Odabaşı, "Öğrencilerimiz burada ders alırken, velilerimiz de sosyalleşebilecekleri, rahatlayabilecekleri ve bir çeşit 'terapi alanı' diyebileceğimiz alanlarda kendilerine yer bulmuş oluyorlar. Burada el becerileri gelişirken, bütçelerine de katkıda bulunuyorlar." diye konuştu.

Odabaşı, okulda 111 öğrenciye eğitim verdiklerini belirterek, "Velilerimiz burada rahatlıyorlar ve bir çeşit terapi almış oluyorlar." dedi.

"Yaptığım ürünleri satıyorum ve kazancım oluyor"

Kursiyerlerden Ayfer Kaya da eğitimlerde arkadaşlıklar edinip, güzel vakit geçirdiklerini anlattı.

Ney kursuna katıldığını aktaran Kaya, "Burada hocalarımız bizleri çok iyi eğitiyor. Çocuklarımız dersteyken boş oturmaktansa aldığımız eğitimler bizlere psikolojik olarak iyi geliyor." ifadelerini kullandı.

Ayşe Çemil ise çocuğu dersteyken dikiş kursuna katıldığını ifade ederek, "Yaptığım ürünleri satıyorum ve kazancım oluyor. Evde boş durmaktansa buraya gelip el becerileri öğreniyorum." şeklinde konuştu.

Ayla İnci, iki çocuğunun okulda eğitim aldığına işaret ederek, "Bu eğitimden çok memnun kaldık. Kursta hocalarımız sayesinde biçki nakış, takı tasarım, boyama gibi el becerileri öğreniyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA