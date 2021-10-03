Özel Çocukların Bir Günlük İtfaiyecilik Heyecanı

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Mersin Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Haftası kapsamında Büyükşehir'den destek alan özel bireyleri Mezitli İtfaiye Grup Amirliği'nde ağırladı. Kahraman itfaiyecilerle aksiyon dolu bir gün geçiren çocuklar, hem eğitim aldı hem de yangın söndürmeden kurtarmaya kadar pek çok çalışmaya katıldı. Özel eğitim uzmanları, çocukların acil durumda ne yapmaları gerektiği konusunda gözlem gücü kazandığını belirtirken, ebeveynler ise çocuklarının heyecan dolu dakikalarını cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Minik itfaiyeciler alevlerle mücadele etti Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi'ne bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi'nde birçok alanda uzmanlar tarafından destek alan özel gereksinimli çocuklar, Büyükşehir Belediyesi Mezitli İtfaiye Grup Amirliği'ne getirildi. İtfaiye üniforması giydirilen çocuklara ilk olarak yangın sırasında ne yapmaları gerektiği konusunda bilgilendirme yapıldı. Çocuklar, bilgilendirmenin ardından heyecan dolu bir serüvene başladı. Kendilerine özel olarak hazırlanan yangın söndürme tulumbalarının başına geçen minik itfaiyeciler, alanda yakılan ateşe müdahale etti.

Özel çocuklar metrelerce yüksekten indi

AFAD ekipleri tarafından deprem öncesi alınması gereken tedbirler ve deprem anında yapılması gerekenlerle ilgili de çocuklara bilgi verildi. Ardından Büyükşehir'in 1'i arama kurtarma çalışmalarında görev alan 4 köpeğiyle birlikte keyifli dakikalar yaşayan çocuklar, aksiyon dolu bir çalışmada daha yer aldı. İp tekniği kullanılarak kurtarma çalışmalarına katılan özel gereksinimli çocuklar, metrelerce yükseğe çıktı. Çocuklar, ip tekniğiyle yapılan kurtarma çalışmalarını deneyimlemenin de heyecanını yaşadı.

Özel gereksinimli çocuklar, en büyük heyecanı ise yangın söndürme aracına binerek yaşadı. İtfaiye personeli eşliğinde aracın sirenlerini çalarak ve araçtan anons yaparak Mezitli İtfaiye Grup Amirliği'nin çevresinde tur atan çocukların mutlulukları yüzlerinden okundu.

"Özel çocuklar itfaiyeye ayrı bir sempati duyuyor" Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi'nde görevli Afet Arama Kurtarma Amiri Davut Yeşilyurt, çocukların itfaiyeye büyük ilgi duyduğunu belirterek, "Çocuklar zaten itfaiyemizin bir parçası. Hele ki özel çocuklar itfaiyeye ayrı bir sempati duyuyor. Bu bizim için büyük bir mutluluk. Çünkü riskli ve stresli bir iş yapıyoruz. Çocuklarımızı konuk ettiğimizde bütün sıkıntılarımızı unutuyoruz, kendimizi işimize daha iyi veriyoruz ve bütün çocukları bekliyoruz" dedi. Özel çocuklar için tasarlanan tulumba ile miniklerin yangın söndürdüğünü sözlerine ekleyen Yeşilyurt, "O tulumbayla müdahale ederken çok mutlu oldular. Köpeklerimizle haşır neşir oldular, orada ciddi bir mutluluk yaşadılar. Çocuklarımızı tırmandırarak hem yükseklik korkularını yenme hem de o heyecanı tattırma anlamında güzel adımlar attık" diye konuştu.

"Çocuklarımız gözlem yaparak koruma yöntemi geliştirmiş oluyorlar"

Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Parkı'nda görevli Özel Eğitim Uzmanı Evrim Söbe, normal gelişim gösteren bir çocuğun herhangi bir afette neler yapması gerektiğini bildiğini ancak özel gereksinimli çocukların bunun farkında olmadığını vurgulayarak, "Ne yapmaları gerektiğini bilmeleri için İtfaiye Haftası'nda buraya getirdik. Küçük bir tatbikat gerçekleştirdik ve çocuklarımız az çok gözlem yaparak evde en azından bağımsız yaşarken kendilerine karşı koruma yöntemini geliştirmiş oluyorlar. Köpeklerimiz onlar için güzel bir terapi oldu. Çok mutlu oldular. Köpekleri ellemeye korkan çocuklarımız da vardı. En azından bu korkularını biraz yenmiş oldular. Yükseklik korkularını da bu şekilde aşmaya çalışıyorlar. Zaten amacımız çocuklarımızın var olan korkularını aşmaya çalışmalarına yardımcı olmak" ifadelerine yer verdi.

"İleride itfaiyeci olacağım"

Özel gereksinimli çocuklardan 11 yaşındaki İhsan Efe Tektaş, "Burada ilk önce yangın tatbikatını izledik. Deprem anında ne yapacağımızı öğrendik. Deprem anında ne yapmak gerekiyorsa onu yapmak lazım. Yanımda şu anda Çovçov yani Çin Aslanı denen köpeğimiz var" diyerek köpeği sevdi. Tektaş, itfaiye sevgisini ise "Bizim mahalleden geçtikleri zaman iyice bir itfaiye meraklısı olmuştum. Buraya geldiğimde her şey güzel olacak dedim ve gerçekten öyle oldu. İleride itfaiyeci olacağım" cümleleriyle anlattı.

"İtfaiyecileri çok seviyorum"

8 yaşındaki Osman Güneş de "İtfaiye haftasını kutlamak için geldik. Yangın söndürdük, köpekleri kokladık. Mutluyum. İtfaiyecileri çok seviyorum" derken, 12 yaşındaki Eylül Beynal ise "Yangın söndürdüler. Şimdi de yaralıyı kurtaracağız" diye konuştu.

"Bu bilgilerin çocukların bilinçaltına gittiğine inanıyorum" Özel gereksinimli çocuklardan Şenay Naz'ın annesi Arife Özbay, yapılan etkinlikten memnun kaldığını vurgulayarak, "Böyle bir etkinlik yapmaları çok iyi oldu. Bu bilgilerin çocukların bilinçaltına gittiğine inanıyorum. İtfaiye personelinin de İtfaiye Haftası'nı kutluyorum. İnşallah daha sağlıklı günlerimiz olur" dedi.

Hasret Ulaş ise çocuğunun Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitimler aldığını belirterek, "Bu tür etkinlikler çocuklarımız için çok iyi oluyor. Çok beğendik, bizim için de iyi oldu. Aydınlanmış, bilgilenmiş olduk. Vahap Başkanımıza da buradan çok teşekkür ediyoruz ve bu etkinlikleri yaptığı için minnettarız, devamını bekliyoruz" diye konuştu.

Yayın Tarihi: 3. 10. 2021 09: 59: 27

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