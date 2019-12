Özel çocukların at binme keyfi

02.12.2019 13:09 | Son Güncelleme: 02.12.2019 13:15

Gebze Belediyesi tarafından Gaziler Dağında bulunan Atlı Binicilik Merkezinde Dünya Engeliler Günü münasebetiyle özel çocuklara binicilik eğitimi verildi.



Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz çocukları bu özel günlerinde onlar için hazırlanan özel etkinlikte yalnız bırakmadı. Özel çocukların eğitmenler eşliğinde ata bindirildiği etkinlik hem çocukları hem de alilerini oldukça mutlu etti. Başkan Büyükgöz ata binen çocukları manej alanında gezdirerek heyecanlarına ortak oldu.



Her şey çocuklarımız için



Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı açıklamada, "Bütün çocuklar ailelerinin kıymetlisidir. Ama bu çocukların ayır bir yeri var. Onlar özel çocuklar ve özel ilgiye muhtaçlar. Biz Gebze Belediyesi olarak her zaman özel çocuklarımızın ve ailelerinin yanındayız. Özel çocuklarımız için hayvanlar terapi özelliği taşıyor. Çocuklarımız burada binicilik eğitimi alarak bir nevi terapi görüyor. Yaptığımız her çalışmanın altında çocuklarımızın geleceği yatıyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla her şey çocuklarımız ve onların geleceği için diyoruz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

