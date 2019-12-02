Özel çocukların at binme keyfi
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Özel çocukların at binme keyfi

Gebze Belediyesi tarafından Gaziler Dağında bulunan Atlı Binicilik Merkezinde Dünya Engeliler Günü münasebetiyle özel çocuklara binicilik eğitimi verildi.

02.12.2019 13:09 | Son Güncelleme: 02.12.2019 13:15
Özel çocukların at binme keyfi

tarafından Gaziler Dağında bulunan Atlı Binicilik Merkezinde Dünya Engeliler Günü münasebetiyle özel çocuklara binicilik eğitimi verildi.


Gebze Belediye Başkanı çocukları bu özel günlerinde onlar için hazırlanan özel etkinlikte yalnız bırakmadı. Özel çocukların eğitmenler eşliğinde ata bindirildiği etkinlik hem çocukları hem de alilerini oldukça mutlu etti. Başkan Büyükgöz ata binen çocukları manej alanında gezdirerek heyecanlarına ortak oldu.


Her şey çocuklarımız için


Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı açıklamada, "Bütün çocuklar ailelerinin kıymetlisidir. Ama bu çocukların ayır bir yeri var. Onlar özel çocuklar ve özel ilgiye muhtaçlar. Biz Gebze Belediyesi olarak her zaman özel çocuklarımızın ve ailelerinin yanındayız. Özel çocuklarımız için hayvanlar terapi özelliği taşıyor. Çocuklarımız burada binicilik eğitimi alarak bir nevi terapi görüyor. Yaptığımız her çalışmanın altında çocuklarımızın geleceği yatıyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla her şey çocuklarımız ve onların geleceği için diyoruz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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