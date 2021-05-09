Özel çocukların annelerine sürpriz ziyaret
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Özel çocukların annelerine sürpriz ziyaret

Özel çocukların annelerine sürpriz ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Anneler Günü, Dünya Engelliler Haftası ve yaklaşan Ramazan bayramı öncesinde Düzce Belediyesi cefakar anneleri unutmadı.

Anneler Günü, Dünya Engelliler Haftası ve yaklaşan Ramazan bayramı öncesinde Düzce Belediyesi cefakar anneleri unutmadı. Huzurevinde kalan annelerin yanı sıra özel gereksinimli çocuklara şefkatle bakan annelerin kapısını çalan Belediye ekipleri çiçek ve hediye paketi armağan etti.

Düzce Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü, kapı kapı dolaşarak, engelli çocuğu bulunan annelerin Anneler Günü'nü kutladı. Anneler Günü, Dünya Engelliler Haftası ve yaklaşan Ramazan bayramının tam kapanmaya denk gelmesi nedeniyle ekipler, özel gereksinimli çocuğu bulunan annelere sürpriz ziyaretler gerçekleştirdi. Bu özel gün ve hafta için hazırlanan bayramlıkları ve hediye paketlerini aile fertlerine armağan eden ekipler, yüzlerde tebessüm oldu.

Anneler Günü ve Dünya Engelliler Haftasını kutlayıp çiçek hediye eden Müdürlük ekipleri ailede yaşayan bireylerin bayramlıklarını da birlikte seçti.

Her türlü zorluğa göğüs geren anneleri yalnız bırakmayan ve yüzlerde tebessüm olan Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün de selamını ileterek ailelere moral oldu. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren anneler, Düzce Belediyesine teşekkür etti.

Huzurevinde kalan anneler unutulmadı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün özel olarak ilgilenilmesini istediği huzurevlerinde kalan anneleri de yalnız bırakmayan Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, burada da çiçek ve hediye takdiminde bulundu. Düzce'deki tüm huzurevlerine tek tek giden ekipler, unutulmadıklarını göstermek amacıyla annelerin bakabilecekleri saksılar içinde çiçekleri ve Başkan Özlü'nün hediyelerini verdi. - DÜZCE

Özel çocukların annelerine sürpriz ziyaret
Özel çocukların annelerine sürpriz ziyaret
Özel çocukların annelerine sürpriz ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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