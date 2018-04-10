Özel Çocuklardan, Polise Ziyaret

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde Down sendromlu öğrenciler, polislerin bayramını kutladı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 173. Kuruluş Yıl Dönümü ve 10 Nisan Polis Bayramı nedeniyle, Kovancılar ilçesinde özel eğitim alan Down sendromlu öğrenciler, ilçe emniyet müdürlüğünü ziyaret etti. İlçe Emniyet Müdürü Erhan Zeren ve polislerin bayramını kutlayan özel çocuklar onlara karanfil verdi.

Duyduğu memnuniyeti dile getiren Zeren, önemli bir günde kendilerini hatırlayan özel çocuklara teşekkür etti. Öteyandan ilçede polis haftası nedeniyle çeşitli programlar yapıldı. - ELAZIĞ