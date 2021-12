Özel Çocuklardan Özel Gösteri

RİZE (Habermetre) - Rize Valisi Kemal Çeber ve eşi Neslihan Ayan Çeber, 3 Aralık Dünya Engeliler Günü dolayısıyla Zehra Usta Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri tarafından düzenlenen programa katıldı.

İsmail Kahraman Kültür Merkezinde düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Zehra Usta Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri tarafından müzik dinletisi, tiyatro gösterileri, halk oyunları ve spor gösterilerinin yapıldığı program renkli görüntülere sahne olurken, ziyaretçiler tarafından büyük bir beğeni ile izlendi.

Vali Kemal Çeber, programı başından sonuna kadar dikkatle takip ettiğini ve çok beğendiğini belirterek, "Özel çocuklarımızın hazırlamış olduğu gösterileri büyük bir zevkle izleme imkanı bulduğumuz bu programda, onların sahip oldukları potansiyellerini ortaya çıkarınca ne kadar güzel işlere imza attıklarını bir kez daha gördük. Ülkemizde özel çocuklarımız için son zamanlarda çok önemli çalışmalar yapılarak büyük mesafeler kat edildi. Spordan sanata, edebiyattan siyasete, eğitimden çalışma hayatına varana dek, devletimiz her alanda engelli vatandaşlarımız için çalışmalar yaparak mevcut beceri ve yönelimlerini en yararlı şekilde kullanabilmeleri için her geçen gün çalışmalarını genişletiyor ve sunduğu eğitim imkanları ile hayatın her safhasında engellilerimizin yanında oluyor.

Bizler de engelli kardeşlerimizin sorunlarına çözüm üretmek, toplumla bütünleşmelerini, huzur ve refahlarının artması amacıyla var gücümüzle çalışıyoruz. Çünkü engelli vatandaşlarımızın desteklenmeleri halinde neleri başarabileceklerini görüyor, onların yaşama sevinçlerini yüksek tutarak hayata sarılmalarından büyük mutluluk duyuyoruz. Her zaman bu kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu gösteride emeği geçen özel çocuklarımızı, öğretmenlerimizi ve ailelerini tebrik ediyorum" dedi.

Vali Kemal Çeber, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyelerini verdi.

Programa; Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Jandarma Komutanı Albay Hakan Dedebağı, Milli Eğitim Müdürü Engin Emen ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet