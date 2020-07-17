Özel çocuklardan hayvan dostlarına ziyaret Esenyurt Belediyesi Modern Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret eden özel çocuklar, unutulmaz bir gün yaşadı.

Esenyurt Belediyesi Modern Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret eden özel çocuklar, unutulmaz bir gün yaşadı.

Her gün onlarca kişiyi ağırlayan Esenyurt Belediyesi Modern Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin, bu kez özel konukları vardı. Hayvan barınağı konusunda İstanbul'da örnek teşkil eden, Esenyurt Belediyesi Modern Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı Engelliler Koordinasyon Merkezi'nin organizasyonuyla, özel çocukları ağırladı. Hayvan dostlarıyla buluşup onları sevme imkanı bulan çocuklar, unutulmaz bir gün geçirdi. Gün boyu süren etkinlikte özel çocuklar, minik tavşanlar, kuzular, yavru kedi ve köpeklerle eğlenceli anlar yaşadı. Güzel bir günün ardından barınaktan ayrılan çocuklar, geriye sevgi dolu fotoğraf kareleri bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA