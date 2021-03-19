Özel çocuklardan hayvan bakımevine ziyaret

Özel çocuklardan hayvan bakımevine ziyaret Ankara'da özel çocuklar, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla Polatlar Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek, atlar, angora tavşanı, Ankara tiftik keçisi, ördek, kaz ve daha onlarca hayvanla temas kurdu.

Özel çocuklardan hayvan bakımevine ziyaret

ANKARA - Ankara'da özel çocuklar, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla Polatlar Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek, atlar, angora tavşanı, Ankara tiftik keçisi, ördek, kaz ve daha onlarca hayvanla temas kurdu.

Ali Aktürk Özel Eğitim İş Uygulama Ortaokulu ve Yılmaz Balaban İşitme Engelliler İlkokulu öğrencileri, Sincan Belediyesi tarafından 42 bin metrekarelik arazi üzerine inşa edilen Polatlar Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Sokak hayvanlarının sağlıklı koşullarda bakım, tedavi, aşılama ve kısırlaştırma işlemlerinin yapıldığı bin hayvan kapasiteli bakımevi ziyaretinde çocuklar, angora tavşanı, Ankara tiftik keçisi, ördek, kaz ve daha onlarca hayvanla temas kurdu fakat ilgilerini en çok atlar çekti. Ata binme deneyimi yaşayan özel çocukların o anları duygulandırdı. Özel çocukların yaşadığı tecrübe unutulmayacak anlara sahne oldu. Sincan Belediyesi, özel çocuklar için desteklerine ve çalışmalarına devam edeceğini bildirdi.

Son yıllarda atla terapi, otizmli, serabral palsili ve fiziksel engelli çocukların tedavilerine destek için yaygın kullanılan alternatif bir yöntem. Çocukların fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimlerine büyük katkı sağlıyor. Atlarla terapi sonrası engelli çocuklarda fiziksel ilerlemelerin yanı sıra, toplu taşıma korkusunu yenme, özgüven yüksekliği, kendi başına hareket edebilme cesareti, evden çıkma isteği, sosyalleşme gibi psikolojik ve sosyal ilerlemeler de görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA CENİK