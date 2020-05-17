Özel çocuklara 'Sevgi Atölyesi' müjdesi Engelliler Haftası'nı engelli bireyler ve aileleriyle telekonferans yöntemiyle buluşarak kutlayan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, özel çocukların güzel ortamları paylaştıkları 'Sevgi Atölyesi'ni genişletme sözü verdi.

Engelliler Haftası'nı engelli bireyler ve aileleriyle telekonferans yöntemiyle buluşarak kutlayan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, özel çocukların güzel ortamları paylaştıkları 'Sevgi Atölyesi'ni genişletme sözü verdi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası'nda engelli bireyler ve aileleri ile bir araya geldi. Başkan Tütüncü, Korona virüsü (Covid-19) önleyici tedbirler kapsamında telekonferans sistemiyle buluştuğu engelli bireyler ve ailelerinin Engelliler Haftası'nı kutladı. Antalya Down Sendromlular ve Engelliler Dernek Başkanı Gülcan Ay'ında katıldığı telekonferans görüşmesinde Başkan Tütüncü, engelli bireyler ve ailelerinin istek ve dileklerini de dinledi. Tütüncü, görüşme sırasında özel çocuklara çeşitli eğitimlerin verildiği 'Sevgi Atölyesi'ni de genişletme sözü verdi.

Sevgi atölyelerinde güzel ortamlar

Engelliler Haftası nedeniyle, basketbol topu da hediye eden Tütüncü, her zaman engelli bireylerin yanı başında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini söyledi. Engellerin ancak sevgiyle kaldırılabileceğini belirten Tütüncü, "Özel çocuklarımız sevgi atölyelerinde güzel ortamlar paylaşıyorlar. Sevgileri büyütmek ve mutlulukları artırmak ve gülen yüzleri daha da neşeli kılmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bizim için 365 günün 365 günü sevgili özel çocuklarımızla ilgilendiğimiz, engelleri sevgiyle kaldırdığımız bir dönemdir" dedi - ANTALYA

Kaynak: İHA