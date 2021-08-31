Özel çocuklara seramik ve el sanatları eğitimi
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Özel çocuklara seramik ve el sanatları eğitimi

Özel çocuklara seramik ve el sanatları eğitimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kepez Belediyesi'nin desteği ile Antalya Down Sendromlular ve Engelliler Derneği tarafından açılan sevgi atölyesinde, özel çocuklara seramik ve el sanatları eğitimi veriliyor.

Kepez Belediyesi'nin desteği ile Antalya Down Sendromlular ve Engelliler Derneği tarafından açılan sevgi atölyesinde, özel çocuklara seramik ve el sanatları eğitimi veriliyor. Özel bireyler el sanatları öğrenirken, el ve iş becerilerini geliştiriyor, aile ekonomilerine katkı sağlıyor, hem de sosyalleşme imkanı buluyor.

Kepez Belediyesi'nin desteği ile Antalya Down Sendromlular ve Engelliler Derneği tarafından Zafer Mahallesi'nde açılan sevgi atölyesinde, özel çocuklara seramik ve el sanatları eğitimi veriliyor. Özel bireyler el sanatları öğrenirken, el ve iş becerilerini geliştiriyor, aile ekonomilerine katkı sağlıyor, hem de sosyalleşme imkanı buluyor. Covid-19 tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen kurallarının ön planda bulunduğu sevgi atölyelerinde, her ürün özel bireyler tarafından üretiliyor.

"Aile bütçelerine destek sağlıyorlar"

Antalya Down Sendromlular ve Engelliler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gülcan Ay, Sevgi Atölyesi'nin engelli bireylerin becerilerini geliştirmek ve aile bütçelerine katkı sağlamak amacıyla 2019'da kurulduğunu hatırlattı. Başkan Ay, sevgi atölyelerinde amaçlananın özel çocukların bir iş alanında istihdamına katkı sağlamak olduğunu söyledi. Neden böyle bir şeye yapmaya karar verdiklerine de değinen Ay, "Özel çocukların farklı işyerlerinde istihdam edilmeleri zor bir süreç. Biz bunu 2013 yılından bu yana yaptığımız istihdam çalışmalarından gördük. Kendi bulundukları, kendilerinin benimsediği bir iş ortamında çalışmaları hem iş verimlerini, hem de motivasyonlarını artırıyor. Sevgi Atölyemizde, kupa, tişört, tabak baskı alanında çocuklarımıza eğitimler veriyoruz. ve şuanda da birçok siparişler alıyoruz. Amaçladığımız çocuklarımızın istihdamına katkı sağlayabilecek bir projeyi hayata geçirebilmek" dedi. - ANTALYA

Özel çocuklara seramik ve el sanatları eğitimi
Özel çocuklara seramik ve el sanatları eğitimi
Özel çocuklara seramik ve el sanatları eğitimi
Özel çocuklara seramik ve el sanatları eğitimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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