Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Milli Eğitim Bakanlığınca gerçekleştirilen "Özel Çocuklara Özel Materyaller Projesi" kapsamında Muğla'ya gönderilen materyaller törenle teslim edildi.



Şehit Jandarma Binbaşı Kıvanç Cesur Ortaokulu bahçesinde gerçekleştirilen törende, Vali Yardımcısı Fethi Özdemir, Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ve Menteşe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz ile öğrenciler ellerinde Türk Bayrakları ile tırı coşkuyla karşıladı.

Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, öğrencilerin öğrenme ve üretme süreçlerini zenginleştirmeyi hedeflenen bu çalışmada, alanda en çok ihtiyaç duyulan materyallerin temel alındığını söyledi.



Üretilen materyallerin tasarımlarının Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapıldığını belirten Töre, "Okuma yazma, matematik, bilişsel beceriler, öz bakım, günlük yaşam, toplumsal uyum, sosyal iletişim alanlarındaki becerilerin kazandırılmasına yönelik materyaller, Muğla'da açılan 578 Özel Eğitim sınıfımızda ve 8 Özel Eğitim Uygulama Okulunda eğitim alan 946 özel çocuğumuza dağıtılacak." dedi.



Projenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Töre, dağıtımın da kısa süre içerisinde gerçekleştirileceğini ifade etti.



Konuşmaların ardından materyaller okullara taşındı.

Kaynak: AA