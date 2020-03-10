Özel çocuklara atlı terapi
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Özel çocuklara atlı terapi - Haber
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Jokey Kulübü, Mersin, Güncel

Özel çocuklara atlı terapi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, özel çocukların rehabilitasyonu için Türkiye Jokey Kulübü ile işbirliği yaparak atla terapi programı uyguluyor.

10.03.2020 13:36 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:36
Özel çocuklara atlı terapi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, özel çocukların rehabilitasyonu için Türkiye Jokey Kulübü ile işbirliği yaparak atla terapi programı uyguluyor. Programa katılan özel çocuklar, Adana Hipodromu'nda uzman fizyoterapist ve görevliler eşliğinde ata biniyor.


Dünya Engelliler Vakfı ve Dünya Engelliler Birliği tarafından verilen 'Küresel Sosyal Farkındalık' ödülünü elinde bulunduran Mersin Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşların toplumsal yaşama daha rahat adapte olması için çalışmalarını sürdürüyor.


Bu kapsamda Engelliler ve Sağlık Dairesi Başkanlığı, Mersin'de ikamet eden özel çocukların rehabilitasyonu için Türkiye Jokey Kulübü ile birlikte atla terapi programı uyguluyor. Özel çocuklara verilen duyu bütünleme eğitimine destek olarak yürütülen atla terapi çalışmaları, Adana Hipodromu'nda 8 hafta süresince devam ediyor. Birbirine destek olacak olan duyu bütünleme ve atla terapi rehabilitasyonu sürecinde çocukların dikkat ve özgüvenlerinin artırılması amaçlanıyor. Rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından özel çocukların sosyalleşme ve iletişim becerileri gibi konuların yanı sıra nöroloji, fizyolojik ve psikolojik olarak gelişmesi bekleniyor.


"Çocuklar burada tedavi olduklarını fark etmeden aslında tedavi oluyorlar"


Türkiye Jokey Kulübü Fizyoterapisti Sinem Şahin, çocukların bu terapilere katılmasından dolayı çocuklar adına mutlu olduğunu vurguladı. Atla terapinin çocuklara ortopedik, nörolojik ve psikolojik açıdan oldukça iyi geldiğinin altını çizen Şahin, "Atla terapi yaygın bir terapi değil. Bu proje sayesinde özel çocuklar ve aileleri kolay ulaşılamayacak olan bir hayvana çok kolay ulaşabiliyorlar. Her çocuk 8 hafta boyunca bu terapiyi alıyor. Terapi sonunda çocukların ortopedik olarak kaslarının geliştiğini, nöroloji olarak sinir sisteminin geliştiğini ve psikolojik olarak kendilerine olan özgüvenlerinin geliştiğini görüyoruz. Çocuklar burada tedavi olduklarını fark etmeden aslında tedavi oluyorlar" dedi.


"Çocuğumuz bu terapiyi çok sevdi"


Terapiye katılan çocuklardan Yağmur Kaplan'ın annesi İmran Kaplan, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen duyu bütünleme eğitimlerine yeni başladıklarını ve bu eğitimlere ek olarak atla terapi eğitimlerine geldiklerini söyledi. Kaplan, "Çocuğumuz bu terapiyi çok sevdi. Umarım güzel gelişmeler olur. İlk seansta ben çocuğumun hayvanlara yönelik ilgisinin olduğunu fark ettim. Hayvanları daha çok sevmeye başladı" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise günümüzün en büyük krizi Haber
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise günümüzün en büyük krizi
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde? Haber
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?
'Elimizde olmayabilir' diyen Koca'dan korkutan koronavirüs sözleri Haber
"Elimizde olmayabilir" diyen Koca'dan korkutan koronavirüs sözleri
Polis, temizlikçi kılığına girip fuhuş rezaletini gözler önüne serdi Haber
Polis, temizlikçi kılığına girip fuhuş rezaletini gözler önüne serdi
Tepki çeken uygulamasına son verdi! Kamil Koç eskiye geri döndü Haber
Tepki çeken uygulamasına son verdi! Kamil Koç eskiye geri döndü
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor Haber
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Abdulhamit Gül Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Can Yaman Levent Can Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Adem Büyük Tamer Tuna Ersun Yanal Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Kadın İtalya Petrol Beşiktaş
Şu an buradasınız: Özel çocuklara atlı terapi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 13:40:29. #1.14#