Özel Çocuklara anlamlı ziyaret

03.12.2019 16:07 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:12

Kilis İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil ile jandarma personeli Dünya Engelliler günü kapsamında engelliler ile bir araya geldi.



3 Aralık Dünya Engelliler günü kapsamında Kilis İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil ve jandarma personeli Hacı Salih ve Mine Kara Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ziyaret edilerek çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Çocuklar ile yakından ilgilenen jandarma personelinin çocuklara çeşitli ikramda bulundular. - KİLİS

Kaynak: İHA