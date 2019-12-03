Özel Çocuklara anlamlı ziyaret
Haberler » Yaşam » Özel Çocuklara anlamlı ziyaret - Haber

Özel Çocuklara anlamlı ziyaret

Kilis İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil ile jandarma personeli Dünya Engelliler günü kapsamında engelliler ile bir araya geldi.

03.12.2019 16:07 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:12
Özel Çocuklara anlamlı ziyaret

İl Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil ile jandarma personeli Dünya Engelliler günü kapsamında engelliler ile bir araya geldi.


3 Dünya Engelliler günü kapsamında Kilis İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil ve jandarma personeli Hacı Salih ve Mine Kara Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ziyaret edilerek çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Çocuklar ile yakından ilgilenen jandarma personelinin çocuklara çeşitli ikramda bulundular. - KİLİS

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler