Özel çocuklar turşu kurdu

06.11.2019 14:19 | Son Güncelleme: 06.11.2019 14:24

Muratpaşa Belediyesi'nin engelli bireyler ve ailelerine yönelik sosyal destek programları gerçekleştiren Engelsiz Kafe'sinde geleneksel turşu kurma etkinliği gerçekleştirildi. Özel bireylerin günlük yaşam becerilerini geliştirmeyi hedefleyen etkinlikte, engelli çocuklar sebzeleri kavanozlara yerleştirdi.



Muratpaşa Belediyesi ve Adalya Vakfı'nın falez kıyı bandında çam ağaçlarıyla kaplı yaklaşık 8 bin metrekarelik alanda bulunan Engelsiz Kafe'sinde, engelli bireyler ve ailelerine yönelik eğitim ve sosyal destek programları aralıksız devam ediyor. Yaz aylarında kapsamlı bir yenileme çalışması gerçekleştirilen Engelsiz Kafe'de, her sonbaharda düzenlenen turşu kurma günün 4'üncüsü engelli bireyler ve ailelerini katılımıyla gerçekleşti.



Salatalıktan havuç ve lahanaya farklı sebzelerin önce tadına bakan Engelsiz Kafe'nin özel çocukları, ailelerinin ve eğitmenlerin yardımıyla sebzeleri teker teker kavanozlara yerleştirdi. Özel bireylerin sosyal hayata adaptasyonu ve günlük yaşam beceri kazanması amacıyla düzenlenen etkinlikte, eğitmenler yaklaşık 1 ay sonra bu kavanozları açarak bambaşka bir lezzetin ortaya çıkışını birlikte gözlemleyeceklerini anlattı. Eğitmenler, basit gibi görünen turşu kurma etkinliğinin sabır gösterme, yeni bir şey ortaya çıkarma, düzenleme gibi özel çocuklar için birçok anlamı içinde barındıran bir etkinlik olduğuna dikkat çekti. Bu kavramları Engelsiz Kafe'de gündelik yaşam pratikleriyle anlatmayı tercih ettiklerini belirten eğitmenler, "Yaklaşık 1 ay sonra turşuları açıp çocuklarımızla tadına bakacağız" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA