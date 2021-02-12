"Özel çocuklar" okullarındaki yeşil dünyalarında huzur buluyor

Konya'da Karatay Özel Eğitim Uygulama Okulunun bahçesinde oluşturulan 150 metrekarelik serada, 167 öğrenciye doğayla iç içe eğitim imkanı sunuluyor.

Geçen yıl kasımda faaliyete geçirilen serada, haftanın 5 günü ana sınıfından lise son sınıfa kadar 3 kademede farklı engelleri bulunan özel çocuklara, peyzaj ve bitki yetiştirme eğitimi veriliyor.

Öğrenciler, ağırlıkla kaktüs ve sukulent bitkilerinin bulunduğu serada, domates, salatalık, biber ve marul gibi sebzeler yetiştirmeyi de öğreniyor.

Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Hüsnü Nallı, AA muhabirine, sera projesinin, okulda gerçekleştirmek istedikleri 6 yıllık bir hayal olduğunu söyledi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya okulu ziyareti sırasında projeden bahsettiklerini dile getiren Nallı, "Belediye Başkanımız, okulumuza, çocuklarımıza bu serayı kazandırdı. Okulumuz, öğretmenlerimiz ve çocuklarımız adına kendilerine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Okulda öğrencilere farklı beceriler kazandırmayı amaçladıklarını vurgulayan Nallı, şöyle devam etti:

"Kurumumuzda özellikle orta ile ağır zihinsel engelli otizmli çocuklarımız eğitim görüyor. Çocuklarımızı, öz bakım ve sosyal beceriler kazandırmaya çalışarak hayata hazırlıyoruz. Okuldaki farklı atölyelerde mesleki açıdan verilen eğitimle de okulu bitiren öğrencilerimizin iş hayatına atılabilmeleri için onlara iş becerileri kazandırmaya çalışıyoruz. Bu serada çocuklarımız, bitki yetiştirmeyi öğrenip, peyzajla ilgili bir yerde çalışabilsin, mesleğini edinsin, parasını kazansın istiyoruz."

"Bu sera okula hayat verdi"

Nallı, seradaki eğitimlerle çocukların toprağa dokunmasını, onları rehabilite edecek güzel etkinlikler gerçekleştirilmesini amaçladıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Verdiğimiz eğitimde, bitki yetiştirme ve sorumluluk alma ilk hedefimizdi. Sera gerçekten bu okula hayat verdi. Özel eğitim çocuklarında en çok yer alan agresiflik problemleri noktasında çocuklarımızın olumlu dönüşleri var. Rehabilite noktasında bu sera bu çocuklar için gerçekten çok çok önemli, çocuklarımız böyle bir şansı elde ettikleri için mutluyuz."

Seranın kendi masraflarını karşılayabilmesi için satışlara başladıklarını söyleyen Nallı, "Ürettiğimiz süs bitkilerimiz de mevcut, katkı olsun diye ufak ufak satışlar bile yapıyoruz. İlerleyen zamanda okulumuza döner sermaye kazandırmak isteriz." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığının, 2023 Eğitim Vizyonu'nun eğitim için büyük önem taşıdığına dikkati çeken Nallı, "2023 Eğitim Vizyonu ile Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk, tasarım ve beceri atölyeleri konusunda okullarımızın ufkunu çok çok açtı. Bizler de Bakanımızın yolunda o hedeflere adım adım ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Serada öğrencilere eğitim veren ziraat yüksek mühendisi Mevlüt Dikbaş ise seranın bütün bakımını kendilerinin yaptığını, öğrencilerle keyifli vakit geçirdiklerini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı