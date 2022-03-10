Özel çocuklar, öğrencilerle sosyalleşiyor

İZMİR'de özel gereksinime ihtiyaç duyan otizmli ve down sendromlu çocuklar, ilkokul öğrencileriyle sosyalleşmek için bir araya geliyor. Proje ile öğrenciler belirli koreografilerle dans ediyor, resim yapıyor. Attaroğlu İlkokulu Müdürü Hüseyin Kuru, "Bu projedeki asıl amacımız, otizmli öğrenciler ile diğer öğrencileri karşılaştırıp onları bir araya getirip birlikte yol almalarını sağlamak" dedi.

Şehit Sevda Güngör Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde eğitim alan özel gereksinime ihtiyaç duyan otizmli ve down sendromlu çocuklar, sosyal yaşama adapte olabilmeleri için 3 yıldır her hafta Attaroğlu İlkokulu öğrencileriyle bir araya geliyor. Proje ile öğrenciler belirli koreografilerle dans ediyor, resim yapıyor. Eğitimcilerin gözetiminde yapılan etkinliklerde; birbirlerine destek olan öğrenciler hem empati kurmayı öğreniyor hem de keyifli vakit geçiriyor.

Kızının konuşamadığını ancak diğer öğrencilerle bir araya gelip etkinlik yapmaktan keyif aldığını hareketleriyle belli ettiğini söyleyen otizmli Derin Bahadır'ın (10) annesi Canan Kuyucu ise, "Birbirlerine destek olduklarını ve iletişim halinde olduklarını görmek bizim için çok mutluluk verici. Onların da burada bir arkadaş grubu oluyor. Derin okulu da bu etkinliği de çok seviyor. Konuşamıyor ama burayı çok sevdiğini hareketleriyle belli ediyor" diye konuştu.