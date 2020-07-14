Özel çocuklar lunaparkla tanıştı Özel çocuklar lunaparkla tanıştı Gaziantep polisi özel çocukları lunaparka götürdü, ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.

Özel çocuklar lunaparkla tanıştı

GAZİANTEP - Gaziantep polisi özel çocukları lunaparka götürdü, ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünün 'Güven Kapımızda' projesi kapsamında Güneydoğu Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezindeki özel çocukları lunaparka götürdü.

Hayatlarında ilk defa lunaparka gelen çocuklar doyasıya eğlenirken ortaya renkli görüntüler çıktı. Polis ağabey ve ablaların eşliğinde eğlenen çocuklar daha sonra dondurma yiyerek günü sonlandırdılar. Unutamayacakları bir gün geçiren çocukların mutluluğu ise gözlerinden okundu.

Kaynak: İHA