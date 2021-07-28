Özel çocuklar konserde eğlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Özel çocuklar konserde eğlendi

Özel çocuklar konserde eğlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan rehabilitasyon ve özel eğitim merkezindeki özel çocuklar ile aileleri, verilen konserde moral buldu.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan rehabilitasyon ve özel eğitim merkezindeki özel çocuklar ile aileleri, verilen konserde moral buldu.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören özel çocuklar, kendileri için hazırlanan gecede stres atıp eğlendi. Kocaeli'li şarkıcı Erdi ile Kocaeli Şanlıurfalılar Derneği çocuklar için özel bir gece hazırladı. Erdi söylediği şarkılarla çocuklar ile aileleri doyasıya eğlendirdi. Sıra gecesinde ise Vahit Kurt ve saz ekibi de aileler ile çocuklara moral verdiler.

Konserde aileler ve çocuklarına da çiğköfte ikram edildi. - KOCAELİ

Özel çocuklar konserde eğlendi
Özel çocuklar konserde eğlendi
Özel çocuklar konserde eğlendi
Özel çocuklar konserde eğlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Hulusi Akar Tanju Özcan Tanju Bilgiç Abdurrahman Bulut
Magazin İrem Derici Demet Akalın Acun Ilıcalı Bülent Serttaş
Spor Diego Ali Koç Eda Erdem Aytaç Kara Mesut Özil
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Özel çocuklar konserde eğlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 15:24:37. #1.16#

title