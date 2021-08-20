Özel çocuklar için en 'Mutlu cuma'
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Özel çocuklar için en 'Mutlu cuma'

Özel çocuklar için en 'Mutlu cuma'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Turgutlu Belediyesi tarafından başlatılan 'Mutlu Cuma' projesi kapsamında özel eğitim alan çocuklar karşılarında gördükleri atla büyük mutluluk yaşadı.

Turgutlu Belediyesi tarafından başlatılan 'Mutlu Cuma' projesi kapsamında özel eğitim alan çocuklar karşılarında gördükleri atla büyük mutluluk yaşadı. Eğitmenler eşliğinde ata binen çocukların mutlulukları gözlerine yansıdı.

Turgutlu Belediyesi, hazırladığı bir sürprizle özel gereksinimli çocuklar ve ailelerine mutlu anlar yaşattı. Turgutlu Belediyesinin sporda engelleri kaldırmak amacıyla hayata geçirdiği, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce yürütülen 'Mutlu Cuma' projesinde özel gereksinimli çocuklara yönelik bir sürpriz hazırlandı. 7 Eylül Kapalı Spor Salonu bahçesine özel olarak getirilen eğitimli atı karşılarında gören çocukların heyecan ve mutlulukları yüzlerinden okundu. Eğitmenler eşliğinde teker teker ata binen ve kısa turlar atan çocuklar, unutamayacakları bir gün geçirmiş oldu.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, "Sporda engelleri kaldırmak ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla ilk kez hayata geçirdiğimiz 'Mutlu Cuma' projemizde bir ilki daha çocuklarımıza ve ailelerine yaşattık. Özel olarak getirttiğimiz eğitimli atı karşılarında gören çocuklarımızın heyecanlarına ve sevinçlerine şahit olmak bizleri çok mutlu etti. Hayatın her alanında engelleri kaldıracak, çocuklarımızın yüzünü gülümsetecek projelerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Özel çocuklar için en 'Mutlu cuma'
Özel çocuklar için en 'Mutlu cuma'
Özel çocuklar için en 'Mutlu cuma'
Özel çocuklar için en 'Mutlu cuma'
Özel çocuklar için en 'Mutlu cuma'
Özel çocuklar için en 'Mutlu cuma'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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