Özel Çocuklar, Engelsiz Tren ile Masalsı Yolculuğa Çıktılar

3 Aralık Dünya Engelliler Günü Dolayısıyla Valiliğimiz Himayelerinde Gerçekleştirilen "Engelsiz Tren" Projesi Kapsamında Engelli Çocuklarımıza Tren Gezisi Düzenlendi.

33 özel çocuk Erzincan Tren Gar'ından başlayarak trenle ilimiz Kemah ve İliç ilçelerine aileleri ile birlikte günü birlik yolculuğa çıktılar.

Yolculuğa başlamadan önce Erzincan Belediyesi Mehteran Ekibinin çaldığı eserler eşliğinde eğlenen engelli çocuklarımız daha sonra tren yolculuğu için yerlerini aldılar.

Valimiz Sayın Mehmet Makas, Sayın Valimizin Eşi Hanımefendi Elif Makas, Erzincan Belediye Başkanı Sayın Bekir Aksun ve Eşi Ürküş Aksun, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Dr Ali Demir ile Vali Yardımcısı Hüseyin Remzi Konak, Tren ile yolculuk yapacak çocuklar ile bir bir ilgilenerek hayırlı yolculuklar dileğinde bulundular.

Proje hakkında bilgi veren Sayın Valimiz Mehmet Makas; "33 engelli evladımızı velileri ile birlikte değişik bir gün olması ve farkındalığın gösterilmesi bağlamında trenle Kemah ve İliç ilçelerimizi kapsayan geziye gönderiyoruz. Çocuklarımıza görsel bir şölen sunacağız inşallah. Kanyonlarıyla, Fırat'ıyla ve tarihi varlıklarıyla ilçelerimizi gezecekler. Trende gönüllü arkadaşlarımız da var. Palyaçosundan saz üstatlarına kadar eğlenceli bir yolculuk geçirecekler. İstiyoruz ki onlara yaşama sevincini daha fazla verebilelim. En büyük engelin yüreklerde ki engel olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla onların yüreğinde hiçbir engel olmadığını da gözlemleyebiliyoruz. " dedi.

Engelli çocuklarımıza güzel bir gün yaşatmanın en büyük mutluluk olacağını belirten Sayın Valimiz, bu projenin gerçekleşmesinde emeği olan ve katkısı bulunan Belediye Başkanlığımıza, kamu kurumlarımıza, Erzincan Gönüllü Gençler Derneğine ve gönüllülere teşekkür etti.

Sayın Valimiz Mehmet Makas'ın komutuyla hareket eden trenden el sallayan çocukların mutlulukları gözlerinden okundu.

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