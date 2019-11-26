Özel çocuklar engellerini 'Yüz Yüze' projesi ile aştı

26.11.2019 17:53 | Son Güncelleme: 26.11.2019 17:57

Bilecik'te yaklaşık iki yıldır uygulanan ve özel öğrencilerin kurumların ortak çalışmalarıyla yüzme öğrenmesi sonrası başarıya ulaşıldı.

Bilecik Valiliği, Bilecik Belediyesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerinin ortaklığında yürüttüğü ve "Yüz yüze" projesi ile kentte yaşayan 36 engelli birey, haftada iki gün havuzda eğitime alındı.

Çocuklar havuzda uzman çalışmacılar, üniversite öğrencileri ve yüzme hocalarından ders alırken aileler de bu sırada psikologlar tarafından eğitime alındı.

Çift yönlü yapılan uygulamalarla, geçen yıldan bu yana özel öğrencilerin fiziksel ve zihinsel anlamda daha başarılı oldukları tespit edildi.

Yüzme havuzunu ziyaret eden Bilecik Valisi Bilal Şentürk, yaptığı açıklamada, tüm kurumların 'Engelsizlik' konusunda bir araya geldiğini söyledi.

Çocukların gelişiminde yüzme sporunun etkili olduğunu kaydeden Şentürk, "Bilecik'teki çok sayıdaki kurumumuzun imkan ve kabiliyetlerini birleştirerek, uzman personellerle özel eğitime gereksinim duyan 36 çocuğumuz yüzme eğitimi alıyor. Üniversite öğrencilerimizin de bire bir katkılarıyla, çocuklarımızın hareket kabiliyetini arttıracağı güzel bir proje hayata geçiriyoruz." diye konuştu.

Ailelere de yüzme kursu devam ettiği esnada destek eğitimi verildiğini ifade eden Şentük, şöyle konuştu:

"Velilerimize de psikologlarımız ve sosyal danışmanlarımız özel destek veriyor. Velilerimiz, çocuklarıyla beraber yüzme havuzuna geliyorlar, burada çocukların hem fiziksel hem de zihinsel kapasitelerini arttırmak için çalışıyoruz. Onları, daha fazla sosyal hayatın içine katmaya çalışıyoruz."

Kaynak: AA