Özel çocuklar 'Dünya Çocuk Hakları Günü'nde doyasıya eğlendi

ANTALYA (İHA) - Antalya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü ve Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla, 136 özel çocukla bir araya geldi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü ve Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı; Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla, Dinopark'ta 136 özel çocukla bir araya geldi.

Özel çocuklar ve ailelerine alanda sergilenen dinazorlar tanıtılarak, zıpzıp parkta ve oyun alanlarında keyifli vakit geçirmeleri sağlandı. - ANTALYA

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