BALIKESİR - "Özel çocuklar" ahşap oymacılık sanatıyla el becerilerini geliştirdi

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bir lisenin bünyesinde kurulan atölyede özel eğitime gereksinim duyan gençler, ahşap oymacılık sanatını öğrenerek el becerilerini geliştirdi.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bir lisenin bünyesinde kurulan atölyede özel eğitime gereksinim duyan gençler, ahşap oymacılık sanatını öğrenerek el becerilerini geliştirdi.

Susurluk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin idarecileri, hafif düzeyde zihinsel engelli öğrencilerinin zorluk çekerek başka okullara gitmesinin önüne geçmek için 2016 yılında sınıf oluşturdu.

İdarecilerin, "Meslek Liseleri Yenileniyor, Engelleri Kaldırıyor" adlı projeyle 2018'de Güney Marmara Kalkınma Ajansından aldığı 70 bin lira hibe desteği sayesinde sınıf daha iyi imkanlara kavuşturuldu.

Öğrencilerin sosyalleşmesi ve kendilerini geliştirmesi konusunda çalışma yapan okul yönetimi, mobilya bölümünü de derslere dahil etti.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitime geçilen 15 Nisan'a kadar hafta içi her gün altışar saat eğitim alan 10 öğrenciye Türkçe ve matematik eğitiminin yanı sıra ahşap işlemecilik dersleri verildi.

Sehpalar, çerçeveler, küçük mücevher kutuları, süs eşyaları yaptırılarak el becerilerinde önemli ilerlemeler kaydedilen özel gereksinimli öğrenciler, uzaktan eğitim sürecinde de yakından izleniyor.

Öğretmenlerinin belirli periyotlarda telefonla görüntülü arayıp kendileri ve yakınlarından hem ödevleri hem diğer sorumlulukları hakkında bilgi aldığı öğrencilerle haftada bir gün birer saatlik çevrim içi görüşme yapılıyor.

Mezun olduklarında sertifika veriliyor

Lisenin müdürü Mehmet Karahan, AA muhabirine, okula kayıtlı olup özel sınıfta eğitim öğretim gören öğrencilere mezun olduklarında sertifika verdiklerini söyledi.

Bu öğrencilere yüz yüze eğitim döneminde okuma yazmanın yanı sıra haftada 15 saat iş eğitimi ve meslek ahlakı dersi verdiklerini belirten Karahan, "Çocuklarımız iş eğitimi ve meslek ahlakı dersinde küçük çaplı el işleri yaparak el becerilerini geliştirdi. Bizim buradaki en önemli önceliğimiz çocukların sosyalleşmesine yardımcı olmak. Yaptıkları ürünleri isterlerse evlerine götürebiliyorlar, isterlerse okulumuzdaki teşhir bölümüne koyabiliyorlar. Burada satın almak isteyene satıyoruz ve bu sayede öğrencimiz küçük çaplı da olsa bir gelir elde edebiliyor." diye konuştu.

Özel eğitim sınıfı öğrencilerinden 16 yaşındaki Sudenaz Durmaz ise çok verimli bir dönem geçirdiklerini ifade etti.

Durmaz, "Öğretmenlerim ve arkadaşlarımla aram çok iyi. Okulum bittikten sonra çalışmayı düşünüyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya