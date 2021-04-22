Özel çocuklar 23 Nisan'ı resimle anlattı
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Özel çocuklar 23 Nisan'ı resimle anlattı

Özel çocuklar 23 Nisan'ı resimle anlattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mezitli Sanat Çarşısında özel çocuklarla bir araya gelerek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mezitli Sanat Çarşısında özel çocuklarla bir araya gelerek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı. Başkan Tarhan ve özel çocuklar çizdikleri resimlerle 23 Nisan'ı anlatmaya çalıştı.

Mezitli Belediyesi ve Otistik Çocukları Yaşatma ve Kazanma Derneği işbirliğinde düzenlenen etkinlikte, çocuklar yaptıkları ağaç, kuş, ev, okul, doğa resimlerini rengarenk boyadılar. Çocuklar kadar onları destekleyen ailelerinin de unutulmaz bir gün yaşadığı etkinlikte tüm katılımcılara teşekkür belgesi ve hediyeler verildi.

Etkinlik sonunda toplanan resimlerin önümüzdeki günlerde sergileneceğini söyleyen Tarhan, "Özel çocuklarımızla birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu yaşadık. Çocuklarımız ve aileleri kadar bizim için de son derece mutlu ve unutulmaz bir gün oldu. Özel çocuklarımız tertemiz kalpleri ile dünyamızı boyaları ile renklendirdiler. O kadar muhteşem eserler ortaya çıktı ki biz de bunu sergi olarak değerlendirme kararı aldık. Bu çocuklarımız için ne yapsak azdır. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en coşkulu şekilde toplumumuzun tüm kesimlerine yayarak kutlamaya devam edeceğiz. Bugün gelerek etkinliğimize katılan tüm çocuklara ve ailelerine sonsuz teşekkürlerimi sunarım" dedi. - MERSİN

Özel çocuklar 23 Nisan'ı resimle anlattı
Özel çocuklar 23 Nisan'ı resimle anlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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